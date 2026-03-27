'Nunca partió': Documental honra la vida y legado de Pedro Altamiranda a un año de su partida

La obra propone un recorrido integral por la vida del artista, desde su nacimiento hasta sus últimos años, abordando no solo su trayectoria musical, sino también su faceta personal, familiar e intelectual.

Ciudad de Panamá, Panamá/A un año de la partida del cantautor panameño Pedro Altamiranda, su legado artístico y cultural vuelve a cobrar vida a través del documental “Pedrito nunca partió”, una producción que se estrenará este domingo 29 a las 7:00 p.m. por televisión nacional.

La obra propone un recorrido integral por la vida del artista, desde su nacimiento hasta sus últimos años, abordando no solo su trayectoria musical, sino también su faceta personal, familiar e intelectual. La producción busca acercar al público a una figura cuya historia forma parte de la identidad cultural de Panamá.

Pedro Altamiranda hijo expresó la satisfacción de la familia ante la realización del proyecto, destacando la acogida que ha generado entre el público. Según indicó, existe gran expectativa por conocer detalles inéditos de la vida del artista, más allá de su conocida carrera en los escenarios.

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El documental incluye testimonios, material de archivo y elementos que retratan la cotidianidad del cantautor, revelando aspectos poco conocidos de su personalidad. Entre ellos, su afición por la lectura, los cómics y su carácter introspectivo, en contraste con la energía y carisma que proyectaba en el escenario.

Su hijo comentó que el músico era un hombre de casa, muy intelectual y reservado, pero en tarima se transformaba completamente al describir esa dualidad que marcó la vida del artista. La producción también resalta el impacto de su obra en la cultura popular panameña, sobre todo en el ámbito del carnaval y la música típica, donde sus composiciones se mantienen vigentes y continúan siendo parte del repertorio nacional.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera, Altamiranda no solo se consolidó como un referente musical, sino también como un observador agudo de la realidad social y política del país, rasgo que se verá reflejado en el documental.

La iniciativa surge en un momento significativo, tras el éxito de un musical basado en su obra y en el contexto de fechas conmemorativas relacionadas con su vida, lo que ha reavivado el interés por su legado entre distintas generaciones. Más allá de la nostalgia, “Pedrito nunca partió” se presenta como una pieza dirigida tanto a quienes conocieron al artista como a las nuevas generaciones, con el objetivo de preservar su memoria y destacar su aporte a la cultura panameña.