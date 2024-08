Periodista brasileña contrajo peligrosa bacteria tras someterse a cirugía para reemplazar sus implantes de senos

Devastada y aturdida por la noticia, la reconocida periodista y presentadora brasileña Mariana Martins reveló que contrajo una bacteria tras someterse a una cirugía para reemplazar sus implantes mamarios de silicona.

Visiblemente afectada, la periodista explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram que en marzo pasado ingresó al quirófano para cambiar sus implantes mamarios. Sin embargo, poco tiempo después del procedimiento, comenzó a experimentar ardor en su seno derecho y lo sentía más pesado de lo normal. En un principio, el cirujano responsable pensó que se trataba de un punto abierto, algo habitual en cirugías de este tipo. Pero el asunto le generó mayor preocupación cuando Mariana descubrió que tenía líquido acumulado debajo de una cicatriz, por lo que el médico decidió enviar un tejido a un laboratorio para examinarlo más a fondo. Los resultados de la prueba confirmaron que la periodista había adquirido una “micobacteria de rápido crecimiento”.

La noticia sorprendió a la periodista, sobre todo porque se encuentra en la víspera de su boda, programada para dentro de 15 días. “La infección es algo que nadie espera, y mucho menos de la cirugía estética, que es algo que uno elige hacer”, dice en el video.

Lo complejo del diagnóstico es que las micobacterias son un grupo de bacterias que tiene cientos de tipos y variedades. El examen con los resultados del caso de Mariana sólo se dará a conocer dentro de 60 días. Después de ver a un especialista en enfermedades infecciosas, le recomendaron que comenzara un tratamiento con antibióticos, hasta saber exactamente qué bacterias había contraído.

Además, el cirujano plástico y el infectólogo coincidieron en que lo mejor sería retirar las prótesis y el periodista fue sometido a una nueva cirugía. “Porque es posible que el antibiótico no llegue al lugar donde está el cuerpo extraño”, explicó.

Mariana dice que tuvo mucho miedo desde que se enteró de la infección. “Es Dios quien me sostiene y me da fuerzas. Fueron muchos momentos de dolor e incertidumbre. Realmente no sé qué es esta infección. Es una infección que lleva tiempo curar. El tratamiento puede durar hasta un año y medio con antibióticos. Hasta ahora no sé cuánto tiempo durará este tratamiento”, afirmó.

Las infecciones provocadas por micobacterias durante procedimientos quirúrgicos están vinculadas al método de esterilización del material utilizado. Por esta razón, ya no son tan frecuentes, aunque aún se consideran comunes.

"Mi infectólogo fue categórico al decir que lo contraje durante la cirugía, pero no puede decir si estaba en la prótesis o en qué lugar estaba contaminada. Fue categórico: 'Antes de la cirugía no tenías esto, lo contrajiste durante la cirugía'", dijo Mariana.

Es un hecho que en la actualidad hay un gran auge por las cirugías estéticas, sean éstas para mejorar la salud o no. No obstante, los riesgos una vez realizado el procedimiento van desde complicaciones postoperatorias que tienen solución secundariamente (mala cicatrización, seroma, necrosis de la piel, etc.) hasta graves complicaciones como reacciones a la anestesia, embolia pulmonar, hipotensión, hematomas, infecciones, episodios hipertensivos, sepsis, etc., que pueden ocasionar la muerte del paciente.