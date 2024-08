De 'Game of Thrones' a ganar el Oro en los Juegos Olímpicos de Paris 2024: La historia de Daniel Wiffen

Irlanda se erigió con un digno representante en la natación gracias a Daniel Wiffen, quien ganó en la prueba de 800 metros libres y rompió el récord olímpico al registrar un tiempo de 7:38.19 (7 minutos, 38 segundos y 19 milésimas), superando al estadounidense Robert Finke y al italiano Gregorio Paltrinieri, con lo que se colgó la presea de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, para el profesional se trataba de un reto más para el que dispuso todo lo aprendido en su pasado como actor de Game Of Thrones, la lucha a muerte por reclamar el trono, lo que le sirvió de inspiración y motivación para dar lo mejor de sí en la piscina.

Wiffen hizo parte del capítulo “Las lluvias de Castamere”, en uno de los momentos más trascendentales de la historia, “La Boda Roja”, una masacre durante la boda de Edmure Tully y Roslin Frey. Lord Walder Frey y Roose Bolton traicionan y asesinan a Robb Stark, su madre Catelyn, y muchos de sus seguidores, poniendo fin a la rebelión de los Stark contra los Lannister.

En ese entonces Wiffen tenía apenas 13 años y logró un papel como extra en la serie, sumándose a los más de 500 personajes del extenso reparto que tuvo la producción a lo largo de ocho temporadas. Su hermana Elizabeth también estuvo incluida en él, pero ella interpretó a Neyela, una de las nietas de Lord Walder Frey.

“En realidad no sabía mucho de que se trataba Game Of Thrones cuando era más joven. Mis padres nunca me dejaban verlo, pero creo que mi papá si lo veía siempre. En nuestra escena, estábamos en el salón, sentados en los escalones abajo de donde salen los Starks”, recordó el irlandés ante los medios de comunicación en la conferencia de prensa de los Juegos Olímpicos.

“Este oro significa el mundo para mí. Nunca imaginé que mi camino me llevaría de una serie de televisión a un récord olímpico, pero aquí estamos. Es un sueño hecho realidad”, dijo el atleta campeón.

El capítulo en el que participó Wiffen se grabó en el año 2011 y fue emitido por primera vez el 2 de junio del 2013. El campeón de natación declaró en una entrevista que no descarta volver a la actuación.