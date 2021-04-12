Los desfiles presenciales vuelven a la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre

La Semana de la Moda de Nueva York planea volver a albergar pasarelas presenciales en su próxima edición, que tendrá lugar del 8 al 12 de septiembre, informó el lunes el sindicato de la moda estadounidense CFDA.

Este retorno a eventos en público se hará de acuerdo con las normas sanitarias vigentes en el estado de Nueva York, dijo la CFDA, que espera que algunas casas sigan optando por una presentación en línea.

Casi todas las presentaciones de las últimas dos ediciones de las semanas de la moda, en septiembre y febrero pasados, se llevaron a cabo virtualmente, con la excepción de algunos pocos diseñadores como Christian Siriano o Rebecca Minkoff que organizaron desfiles en persona.

Durante esas dos ediciones, la CFDA había animado a los creadores a favorecer el sistema de exhibición virtual, para evitar el riesgo de contagio vinculado al coronavirus.

Alentada por la campaña de vacunación en curso y la reapertura gradual de Nueva York, la CFDA espera una temporada que "celebre lo mejor de la moda estadounidense en formatos físicos y digitales", expresó su director ejecutivo, Steven Kolb, citado en un comunicado de prensa.