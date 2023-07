¡Se quedó con la Copa Vacía! Shakira ventila problemas en la cama con Piqué

Shakira vuelve a darle palo a Piqué con sus canciones, esta vez dejando al aire que el exfutbolista la tenía insatisfecha sexualmente.

Copa Vacía, el más reciente lanzamiento de Shakira junto con Manuel Turizo, ha dado mucho de que hablar. Sus seguidores se volcaron a las redes sociales para hacer alarde del nuevo video clip donde la barranquillera luce increíble.

Relacionado Descubre la jugada de Shakira que pondría en jaque la boda de Piqué y Clara Chía

Muchos pensaron que la artista había cerrado ciclos de enviar mensajes a su ex, Gerard Piqué, a través de canciones. Sin embargo, en algunos momentos del video de su reciente sencillo, los fans notaron algunas indirectas.

El videoclip de la canción también tendría mensajes ocultos hacia su expareja. “Shakira se transforma en una sirena que se revuelca en desperdicios rodeada de ratas. Incluso colgada como un bacalao al sol. Transmite insatisfacción absoluta, tiene mucha sed. Quiere llenar la copa, cosa que no ha podido hacer desde hace mucho tiempo”.

Si el videoclip parece sugestivo, la letra lo es aún más. Parece que Piqué no solo le era infiel, sino que también no la supo satisfacer en la intimidad, pues parte de la letra del nuevo tema dice: “Hace rato tengo sed de ti, yo no se por qué. No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído. Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo” y también “Pero no quieres cuando yo quiero. Estas más frío que el mes de enero. Te doy calor, pero tu siempre hielo”.

Relacionado Shakira habla del mayor anhelo que tiene para sus hijos

La canción transmite insatisfacción absoluta. Quiere llenar la copa, cosa que no ha podido hacer desde hace mucho tiempo. “Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía” es otra de las frases que la interprete habría usado como “indirectas” y revelaciones, dejando en evidencia los aparentes problemas íntimos que habría tenido la ex pareja.

Incluso varios medios han llegado a citar que Shakira insinuó que estaba “aburrida” ante una persona que no le cumplía.

La Copa Vacía puede convertirse en una nueva fuente de riqueza para los artistas. De hecho, con tan solo 12 horas de su estreno logró acumular más de tres millones de visualizaciones en la plataforma de youtube, más de 26,000 comentarios y superó los 400,000 likes. También está como número 1 en tendencias de música dentro de la plataforma de música.