Raphael ingresado de urgencias tras sufrir un derrame cerebral mientras grababa un programa

El ícono de la balada española Raphael, de 81 años, tuvo que ser ingresado de urgencia en un centro médico de Madrid tras sufrir un accidente cerebrovascular. El artista, quien se encuentra en plena preparación para su próxima gira de conciertos y en la promoción de su nuevo álbum “Ayer… Aún”, se desvaneció justo cuando participaba de la grabación del reconocido programa “La Revuelta” del humorista David Broncano.

El incidente ocurrió este martes 17 de diciembre en el Teatro Príncipe Gran Vía, ubicado a pocos pasos de la Gran Vía madrileña donde se graba el programa. De acuerdo con los primeros informes publicados por la prensa local, en medio de la grabación, Raphael comenzó a sentirse indispuesto, lo que alarmó al equipo de producción al notar que el cantante pronunciaba frases incoherentes. Ante esta situación, los responsables del programa, producido por TVE, solicitaron asistencia médica inmediata.

Eran alrededor de las 19:30 horas (hora de Madrid) cuando los servicios de emergencias llegaron al teatro. Al lugar acudieron dos ambulancias y dos vehículos 4x4 del SAMUR, equipados para atender emergencias críticas. El despliegue médico fue significativo, cortando prácticamente toda la calle Tres Cruces, lo que generó un gran revuelo entre los numerosos transeúntes que circulaban por esta concurrida zona del centro de Madrid, especialmente animado en estas fechas previas a la Navidad, según publicó la revista Hola.

En tanto, el diario El Español informó que el cantante fue atendido dentro del teatro. Después salió por su propio pie a la ambulancia, donde le siguieron atendiendo. Posteriormente fue trasladado al Hospital Clínico San Carlos, uno de los centros médicos más prestigiosos de la capital. Allí se encuentra bajo observación y sometido a diversas pruebas para evaluar la gravedad del accidente cerebrovascular.

La noticia ha causado conmoción, especialmente porque el cantante había mostrado un buen estado de salud en recientes apariciones públicas. Durante su participación en El Hormiguero apenas unas horas antes del incidente, comentó lo bien que se encontraba y cómo había cambiado su vida tras recibir un trasplante de hígado hace más de dos décadas.

“Me encuentro muy bien, me cuido mucho. Antes no lo hacía y la vida me dio un buen susto. Ese trasplante fue una segunda oportunidad, y desde entonces no dejo de cuidarme. Ahora está todo fantástico”, confesó, con su característico optimismo y sentido del humor.

Una carrera musical que marcó la historia

Raphael, cuyo verdadero nombre es Miguel Rafael Martos Sánchez, es una de las figuras más influyentes y queridas de la música en español. Originario de Linares, Jaén, nació el 5 de mayo de 1943 y comenzó su relación con la música desde muy joven. Su talento vocal único le permitió destacar a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en uno de los pioneros de la música moderna en España.

Desde su debut en los años 60, Raphael ha cosechado una trayectoria musical inigualable, con más de 60 años de carrera artística. Su estilo dramático, su poderosa voz y su capacidad para interpretar baladas con una intensidad emocional inconfundible lo catapultaron al éxito. Entre sus mayores éxitos se encuentran temas como “Yo soy aquel”, “Escándalo”, “Qué sabe nadie”, “Mi gran noche” y “Digan lo que digan”, que han trascendido generaciones y se han convertido en clásicos del repertorio musical en español.

A lo largo de su carrera, ha lanzado más de 50 discos de estudio y ha recibido numerosos reconocimientos internacionales. Fue el primer cantante hispano en recibir un Disco de Uranio, otorgado por las ventas millonarias de sus álbumes, un logro que subraya su relevancia global. Además, su trabajo lo llevó a recorrer el mundo, ofreciendo conciertos en América Latina, Europa, Estados Unidos y Asia, consolidándose como un embajador cultural de España.

Raphael también tuvo una destacada incursión en el cine, protagonizando varias películas musicales como Digan lo que digan y El golfo, que contribuyeron a afianzar su imagen como un ícono del espectáculo.

En los últimos años, el cantante ha sabido adaptarse a las nuevas generaciones, colaborando con artistas contemporáneos y explorando nuevos géneros, sin perder la esencia que lo caracteriza. Su disco Resinphónico (2018), donde reinterpretó sus grandes éxitos con arreglos orquestales modernos, fue un ejemplo de su innovación constante.

