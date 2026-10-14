Reik reprograma su concierto en Panamá para enero de 2027 tras el sismo

La banda expresó su cariño y solidaridad con las personas y familias afectadas, a quienes envió un mensaje de fuerza y esperanza.

Ciudad de Panamá, Panamá/El concierto de la banda mexicana Reik, previsto para el próximo 14 de noviembre en Panamá, fue reprogramado para el 30 de enero de 2027, como muestra de solidaridad con el país tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

La información fue confirmada por Showpro Panamá, promotora encargada del evento, que expresó su respaldo a las familias afectadas por el sismo y sus réplicas.

“Panamá, estamos con ustedes”, manifestó la empresa al anunciar el cambio de fecha y agradecer al público su comprensión ante la situación que atraviesa el país.

A través de un comunicado fechado el 14 de octubre en Ciudad de México, el management de Reik también confirmó la reprogramación y explicó que la decisión responde a la necesidad de acompañar y apoyar a la comunidad panameña durante este momento difícil.

La banda expresó su cariño y solidaridad con las personas y familias afectadas, a quienes envió un mensaje de fuerza y esperanza.

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Reik también anuncia posibles acciones de apoyo

Además del anuncio sobre el concierto, los integrantes de Reik compartieron un video en el que enviaron un mensaje de apoyo a Panamá y aseguraron que siguen de cerca la situación tras el terremoto.

“Estamos siguiendo muy de cerca lo sucedido después del terremoto que sufrieron”, expresaron los artistas.

En el mensaje, adelantaron que en los próximos días informarán a través de sus redes sociales cómo podrán sumarse a iniciativas de apoyo y donación para ayudar a los panameños afectados por la emergencia.

“Siempre aquí con Panamá”, expresaron como parte de su mensaje de solidaridad.

Con este cambio de fecha, el encuentro musical queda programado para el 30 de enero de 2027. Se recomienda a los asistentes mantenerse atentos a los canales oficiales de Showpro Panamá y Reik para conocer cualquier actualización relacionada con el evento y las entradas.