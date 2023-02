Rihanna brilla y deja una interrogante por su look en el show de medio tiempo del Super Bowl

En medio de la expectación, la cantante Rihanna reapareció este domingo en los escenarios y puso a vibrar a los asistentes al State Farm Stadium de los Arizona Cardinals.

La artista de 34 años fue la encargada del show de medio tiempo en el Super Bowl.

Vestida de rojo, la cantante inició la presentación sobre una plataforma que atravesaba el campo y acompañada de varios bailarines vestidos de blanco.

Interpretó la canción "Bitch better have my money" y muchas otras de su repertorio, como: "Only girl", "We foud love", "Where have you been", "Rude boy", "Work, All the lights", "Umbrella" y "Diamonds".

En 2017 la artista de Barbados estuvo en el escenario para este evento, pero en esta oportunidad las miradas se centraron en ella, ya que el momento especial significaba un reto tras ser madre desde hace ocho meses.

Sin embargo, tras la presentación muchos de los espectadores y sus seguidores se preguntan si está embarazada, debido a que dejaba entrever una barriguita abultada, cosa que la cantante no ha confirmado.