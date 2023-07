Rosalía se pronuncia sobre fin de su relación con Rauw Alejandro ¿Qué dijo?

Luego de varios días siendo tendencia en las redes sociales, Rosalía finalmente rompe el silencio y habla sobre el fin de su relación con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

Luego de que la revista People anunciara la separación de la pareja tras tres años de relación, algo que muchos fanáticos no se esperaban, surgieron todo tipo de rumores que más tarde saldría Rauw Alejandro a desmentir.

A diferencia de lo que muchos pudiesen creer, el puertorriqueño defendió a su expareja al argumentar que los rumores sobre su ruptura no se ajustan a la verdad y se defendió de aquellos que lo acusaban de infiel. "Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", afirmó el intérprete de 'Punto 40'.

Rosalía luego de esto, rompió su silencio mediante su cuenta oficial de Instagram y habló sobre el fin de su relación amorosa con Rauw, en medio de toda la polémica por una supuesta infidelidad con la modelo Valeria Duque.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raul” escribió en el comunicado. “Ni al caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil asi que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Sin embargo, se ha hecho viral un video en Tiktok del podcast “Molusco”, donde afirman que fue Rosalía quien habría tomado la decisión de terminar el compromiso con Rauw y de hecho, revela que no es la primera vez que esto sucede. “Esto no es random, ya esto había pasado antes pero nadie se había enterado, esta es la segunda vez que Rosalía deja a Rauw, lo que pasa es que la primera vez no se hizo público”.