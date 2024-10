Mujer sufre choque tóxico después de usar un tampón durante más de 8 horas

Ashley de 43 años se despertó un día de septiembre con “fuertes escalofríos” y vomitaba cada media hora. La mujer inicialmente creyó que se había contagiado de un virus estomacal en una boda a la que había asistido dos días antes. Sin embargo, al cabo de tres días su presión arterial bajó significativamente y le costaba respirar, por lo que preocupada, se apresuró a ir al hospital. Tras una rápida intervención, los médicos concluyeron que la profesora había desarrollado un síndrome de shock tóxico a causa de un tampón para el flujo menstrual.

“Tenía mucho miedo. Le dije a mi marido que pensaba que me estaba muriendo. Nunca me había sentido tan mal en toda mi vida”, contó la mujer, al diario Daily Mail. “Nunca volveré a usar un tampón. Esto me aterrorizó por completo y no puedo creer que haya sucedido y no hay forma de que lo haga”. Pero, ¿cómo fue que Asheley desarrolló este shock tóxico?

La mujer le dijo a los médicos que había pasado unas ocho horas sin cambiarse el tampón cuando estuvo en la boda. No era su comportamiento habitual. “Normalmente los cambio cada cuatro horas y durante la noche”, explicó.

En el hospital, DeSkeere pasó cinco días en la UCI y recibió tratamiento con antibióticos, líquidos y otros medicamentos para estabilizar su presión arterial. Sus seres queridos han creado una cuenta GoFundMe en su nombre para apoyar su recuperación tras esta “situación extremadamente peligrosa”.

“Varios médicos me dijeron que tuve mucha suerte de poder llegar al hospital, ya que la mayoría de las personas mueren después de dos días [con esto], y yo estaba en el segundo día y medio”, dijo al medio. “Me dijeron que llegué en el momento adecuado porque si llegaba más tarde, es posible que no hubieran podido hacer nada por mí”.

El síndrome de choque tóxico es una afección grave y potencialmente mortal causada por toxinas producidas por ciertas bacterias. Aunque puede estar asociado con diferentes infecciones bacterianas, se ha vinculado con el uso prolongado de tampones, especialmente aquellos con alta absorbencia. Se presenta en solo 1 de cada 100.000 personas, pero puede causar daño orgánico, shock e incluso la muerte en hasta el 70% de los casos, según los CDC.

El SCT ocurre cuando las bacterias liberan toxinas y estas ingresan al torrente sanguíneo provocando una respuesta inflamatoria generalizada en el cuerpo. Si no se trata rápidamente, el SCT puede dañar varios órganos, como los riñones, el hígado y el corazón, y puede provocar la muerte.

¿Por qué es peligroso usar un tampón por tanto tiempo?

Cuando un tampón se deja dentro de la vagina por más de 8 horas, se crea un ambiente húmedo que puede facilitar el crecimiento bacteriano. Las bacterias pueden multiplicarse rápidamente y liberar toxinas en el cuerpo, lo que puede llevar al síndrome de choque tóxico. Es por esto que las instrucciones de los fabricantes recomiendan cambiar los tampones regularmente (cada 4 a 8 horas), dependiendo del flujo menstrual, para reducir el riesgo.

Para reducir la probabilidad de desarrollar síndrome de shock tóxico, los expertos recomiendan cambiar los tampones cada dos o tres horas y evitar dormir con ellos puestos durante la noche. Además, es mejor utilizar tampones de menor absorción para reducir la sequedad y alternar entre tampones y compresas.

*Con información de www.people.com*