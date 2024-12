Falleció el actor Sam Clark a causa de un agresivo tumor cerebral: 'Se operó, pero perdió la batalla'

El mundo del teatro está de luto tras la muerte de Sam Clark, actor y productor australiano que falleció a los 40 años después de una intensa lucha contra el glioblastoma, un agresivo tumor cerebral. Conocido por su carisma y dedicación tanto dentro como fuera del escenario, dejó un legado que trasciende fronteras y marcó profundamente la escena teatral en Australia y Broadway.

Te puede interesar: 🔗Madre de Eminem falleció tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón

Te puede interesar: 🔗Falleció la actriz Sandra Reyes, la doctora Paula en 'Pedro el Escamoso'

Nacido en Toowoomba, Queensland, en 1984, Sam Clark demostró desde joven una pasión inigualable por la actuación. Tras completar un curso de artes escénicas, se trasladó a Brisbane, donde comenzó a forjar su carrera en el teatro. Su talento lo llevó a brillar en producciones como April’s Fool, Often I Find That I Am Naked y Rabbit.

Con el tiempo, su carrera dio un giro significativo cuando decidió mudarse a Nueva York. Allí, no solo consolidó su lugar como actor en Broadway, sino que también trabajó como promotor teatral, apoyando grandes producciones y proyectos que buscaron expandir el alcance del arte dramático.

Además de su trabajo actoral, Clark destacó por su compromiso con causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la lucha contra el acoso escolar. A través de proyectos teatrales y campañas de concienciación, utilizó su plataforma para abordar esta problemática, ganándose el respeto y cariño tanto de colegas como del público.

En febrero de 2023, la vida le dio un giro drástico cuando fue diagnosticado con glioblastoma, un tipo de tumor cerebral extremadamente agresivo. Durante 18 meses, luchó incansablemente por su salud, enfrentando tratamientos y desafíos con valentía y determinación.

En medio de esta lucha, encontró un momento de felicidad al casarse con su pareja de toda la vida, Susie Gannon, en enero de 2024. Aunque su partida no se hizo pública inmediatamente, la noticia conmocionó al mundo teatral cuando finalmente se dio a conocer. Remy Hii, actor y colega de Clark en Neighbours, lo recordó con un emotivo mensaje: “Sam fue una fuerza en mi vida temprana en el escenario. Era trabajador, pero sabía cuándo relajarse. Su presencia marcó una diferencia en cada espacio que ocupó”.

Las redes sociales se llenaron de tributos de colegas y admiradores, quienes destacaron no solo su talento, sino también su humanidad y el impacto positivo que dejó en quienes lo conocieron.