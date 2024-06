¡No es relajo! Sandra Sandoval asegura que el resfriado está dando durísimo: ‘Me duele hasta la pepa del ojo’

Quien aún siga pensando que la Influenza no está causando estragos en la salud de los panameños es mejor que ponga las barbas en remojo y vaya ahora mismo a ponerse la vacuna, o sino que le pregunten a la Sandra Sandoval, quien ha pasado unos días complicados por culpa de una gripe tenaz que la ha dejado hasta con dolor en la "pepa de los ojos". Sandra contó que lo primero que pensó fue que se había contagiado de Covid, pero los resultados salieron negativos por lo que probablemente esté pasando por un cuadro severo de Influenza.

A través de su cuenta de Instagram, “La Gallina Fina” le pidió a sus seguidores que le compartieran sus experiencias con la gripe porque a ella le está dando durísimo y ni siquiera los remedios de antes la están ayudando. "Tengo un dolor en la pepa del ojo, me duelen todos los dientes, las muelas, la garganta, yo no he podido dormir ni ayer ni hoy de la congestión nasal", expresó la cantante.

Sandra contó que uno de los remedios que siempre le funcionó para los malestares gripales era ponerse hielo en medio de la frente, lo que ayuda a estimular los senos paranasales y aliviar la congestión. Sin embargo, en esta ocasión ni esto ha sido suficiente para calmar los síntomas. "Ya me hice la prueba de covid y covid no es, así que digo yo que es influenza... cada dos horas tengo que estar tomando pastillas para la congestión nasal porque si no me dan ganas de arrancarme la nariz", dijo.

Es un hecho que esta temporada la gripe está dando mucho más fuerte que en el pasado, por lo que es sumamente importante que las personas acudan a los centros médicos a vacunarse, especialmente aquellas que pertenecen a grupos de riesgos como los menores de 5 años, los inmunosuprimidos, las personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas.

De acuerdo con el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, hasta la fecha en Panamá se reportan 42 defunciones por Influenza de los cuales 9 son menores de edad, uno de ellos un menor de 10 meses en Bocas del Toro. El resto de menores fallecidos oscilan entre 1 y 9 años.

En el informe de influenza detalla que 40 de los 42 fallecidos (95%) no contaban con la vacuna, a la vez, todos los pacientes registraban factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, desnutrición, inmunosupresión y enfermedad respiratoria.

El tipo de influenza identificado en las defunciones son: 16 pacientes con influenza A, de las cuales 6 se detectaron como influenza A H1N1, y 8 fallecidos con influenza B.