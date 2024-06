Mujer se gana 1 millón de dólares en un raspadito, dos semanas después de la muerte de su esposo: 'Es un premio agridulce'

La mujer reveló que esta no era la primera vez que se ganaba la lotería.

Una mujer le prometió a su esposo que algún día se ganaría el premio mayor de la lotería sin imaginar que sus palabras se convertirían en realidad apenas dos semanas antes de la muerte del hombre de su vida a causa de un tumor cerebral.

Karen Coffman de 61 años, oriunda del estado de Pennsylvania se ganó un millón de dólares gracias a un raspadito que compró en una tienda de conveniencia cerca de su casa. Pero para esta mujer, la victoria se volvió agridulce, pues su esposo con el que había compartido toda su vida, falleció dos semanas después de que ganara el gran premio, por lo que nunca llegó a disfrutar de las mieles del éxito.

La mujer le contó a los funcionarios de la lotería que a su marido le habían detectado un tumor cerebral incurable hacía poco tiempo y que los médicos no le habían dado muchas esperanzas de vida. "Siempre hablábamos de nuestras cosas y un día le dije que me ganaría el millón de dólares, entonces él me miró y se sonrió porque pensó que lo estaba diciendo de broma", contó la mujer.

Coffman dijo que al principio ni siquiera podía creer que había ganado el premio mayor. "Pensé: esto no puede ser. El chico que trabajaba en la tienda me miró y me dijo: ¿qué pasa?, y yo le dije: ¡mira!, y empezó a contar los ceros del raspadito y empezamos a saltar. Cuando llegué a casa, estaba temblando".

La Secretaria de Ingresos de la Lotería le entregó a Coffman un cheque conmemorativo por $ 1 millón de dólares y dijo que "su victoria es un recordatorio de que la lotería financia una serie de programas para personas mayores de Pensilvania que los apoyan y ayudan a llevar una vida plena".

Como dato curioso, Coffman reveló que esta no es la primera vez que se ganaba la lotería ya que anteriormente ganó miles de dólares con otro raspadito. “¡Hace unos 14 años, gané $65,000 en un billete raspadito que compré en el mismo lugar!”, reveló.

La jubilada dijo que después de invertir, planea usar el resto del dinero para escapar de los fríos inviernos de Pensilvania y dirigirse a la soleada Florida. "¡Ya me cansé de la nieve!".

También espera tachar elementos de su lista de deseos con sus nietos, como ir a Disney World y hacer pesca en alta mar.

“[La pesca] era cosa de mi marido y yo. Luego le pedí a mi nieto que empezara a pescar y le dije: 'vamos a pescar en alta mar'", contó la mujer recordando la memoria de su amado esposo.

*Nota publicada en www.people.com*