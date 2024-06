Lamentable | Muere actriz de doblaje que dio voz a Marge Simpson ¿Qué pasará con la serie?

La actriz de doblaje Nancy MacKenzie Seput quien por más de 15 años le dio vida a Marge Simpson en la versión latinoamericana de “Los Simpson” falleció el pasado 17 de junio a los 81 años. La noticia fue dada a conocer en redes sociales por el elenco de actores y actrices que dan voz a los personajes de la icónica serie.

“Con profundo dolor nosotros Bart y Lisa, anunciamos el fallecimiento de nuestra querida mamá, Marge Simpson (Nancy MacKenzie). Descansa en paz, nunca te olvidaremos”, expresó en su cuenta de Facebook, Claudia Motta, reconocida por ser la voz de Bart Simpson.

Así mismo, el también actor de doblaje Humberto Vélez, quien interpreta a Homero Simpson, le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram: "Me duele mucho tu partida, pero celebro tu forma de gozar, de ser libre, de vivir la vida con plenitud… Fuiste, eres y serás una parte fundamental del proyecto laboral más importante de mi trabajo. Eres muchas cosas. Eres mi esposa Marge. Gracias, Nancy Makenzie".

Originaria de Perú, Nancy MacKenzie Seput nació el 6 de diciembre de 1942 en la capital limeña del país andino en donde se inició como bailarina de folklore. A los 22 años se trasladó a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades de trabajo, logrando una destacada carrera con participaciones en telenovelas, radionovelas, teatro, fotonovelas y locución para comerciales de TV y audiovisuales.

Aunque MacKenzie es principalmente recordada por su interpretación de Marge Simpson en las primeras 15 temporadas de “Los Simpson,” su carrera incluye una variedad de personajes destacados. Entre ellos, Cruella de Vil, Daphne en “Scooby-Doo,” Sailor Galaxia en “Sailor Moon,” la Señorita Keane en “Las Chicas Superpoderosas,” y Trinity en la película “Matrix”.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso de la actriz.

Como anécdota curiosa, Nancy Mackenzie había rechazado ser la voz de Marge Simpson porque no le gustaban los dibujos, pero fue Humberto Vélez y el resto del elenco quienes le pidieron que aceptara el papel porque era suyo.

“Cuando observé el mono tan feo de la esposa de Homero Simpson rechacé la propuesta y dije ‘con mi voz y esa cara, no’; sin embargo, mis compañeros me alentaron y me dijeron que probara un tiempo, y ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar”, dijo hace algunos años.

*Con información de Foxsport*