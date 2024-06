Gordon Ramsay mostró el terrible hematoma que le dejó un grave accidente en bicicleta

El reconocido chef británico, Gordon Ramsay, famoso por el reality de cocina "Hell's Kitchen" mostró las terribles secuelas que le dejó un grave accidente en bicicleta que pudo costarle la vida. A través de su cuenta de Instagram, el célebre cocinero explicó que el accidente se dio mientras realizaba un recorrido por un trillo en el estado de Connecticut, al noreste de los Estados Unidos, cuando perdió el dominio de su bicicleta. Ramsay de 57 años mostró un enorme moretón en su costado izquierdo producto del fuerte impacto.

“Hola a todos, soy Gordon. Me gustaría compartir un mensaje muy importante con todos ustedes. Saben cuánto amo el ciclismo, los triatlones y las pruebas Ironman, y esta semana, desafortunadamente, tuve un accidente realmente malo”, narró Ramsay. “Realmente me sacudió. Honestamente, tengo suerte de estar aquí”.

El chef contó que fue trasladado de emergencia al hospital Lawrence Memorial donde el equipo médico lo atendió de manera oportuna y a tiempo. “Esos increíbles cirujanos traumatólogos, doctores y enfermeras en el hospital me cuidaron esta semana, fueron asombroso. Estoy agradecido con todo el personal que me revisó, pero estoy más agradecido aún por mi casco, que me salvó la vida”, añadió en su post.

“Me duele todo. Esta semana fue brutal y más o menos estoy superándolo, pero no puedo decirles la importancia de usar casco”, aclaró Ramsey en el video donde se muestra visiblemente nervioso producto del impacto emocional de un accidente que pudo terminar en tragedia.

Ramsay fue reiterativo al aconsejar a sus seguidores de la importancia de usar casco, pues a fin de cuentas esto fue lo que le salvó la vida. “No importa lo corto que sea el viaje, ni el costo de los cascos, debes usarlo porque son cruciales”, enfatizó. “Incluso en los trayectos cortos y para los niños, deben llevar casco”.

Pese al fuerte golpe que sufrió en su costado izquierdo que le dejó un moretón que prácticamente le cubre todo el torso, el chef afortunadamente no se fracturó ningún hueso ni tampoco ni lesiones severas. “Parezco un camote morado”, escribió con su característico sentido del humor.

Originario de Johnstone, cerca de Glasgow en Escocia, Gordon Ramsay alcanzó la fama hace dos décadas gracias a su participación en el reality "Hell's Kitchen". Posteriormente ha participado como jurado en otras competencias como Master Chef y Kitchen Nightmares. Hoy en día, posee una exitosa cadena de restaurantes tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y actualmente es conductor del programa estadounidense Un chef de otro nivel (Next Level Chef).