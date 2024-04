¡Qué feo! A Sandra le metieron 'un barranco' de plata falsa en el Sandra Fest

Sandra Sandoval tiene muy claro el cariño que la gente le tiene, pero lo que jamás se imaginó fue la avalancha de fanáticos que llegarían al Sandra Fest 50+4 a celebrar su cumpleaños. Ha pasado casi una semana desde que se realizó el llamado “evento del año” en los estacionamientos del Westland Mall y todavía la Patrona no sale de su asombro al ver las imágenes del evento. Sin embargo, no todo fue color rosa pues en medio de la alegría, Sandra descubrió que la habían estafado.

Como es costumbre, a Sandra le gusta compartir su día a día con sus seguidores en redes sociales. En esta ocasión, la Gallina Fina contó que el Sandra Fest le ha dejado tantas anécdotas y cuentos que le da para generar contenido como para un mes. No obstante, entre todas las cosas que pasaron, la que más le sorprendió fue enterarse que le habían metido “un barranco de plata falsa”, y es que al parecer, varias personas pagaron su entrada al Sandra Fest con monedas falsas y nadie del equipo de trabajo se dio cuenta. La cantante dijo que solo lo descubrió cuando fue al banco y al intentar cambiar los martinellis, la cajera le dijo que las monedas eran falsas.

Sandra explicó que a simple vista, las monedas lucen exactamente iguales y hasta tienen el mismo peso, por lo que fácilmente las personas pueden caer en este tipo de estafas como le sucedió a ella, que incluso teniéndolas en las manos no logra diferenciar una moneda auténtica de una falsa.

“Por qué ustedes me metieron tanta plata falsa ahí, un barranco de plata falsa... jamás en mi vida yo había visto martinellis falso... yo todavía los veo y no se diferenciar porque pa’mi esto es verdadero y tiene el mismo peso y son igualitos, nada más que en el banco me dijeron que eso era falso, la gente es el dianche ah”, expresó sorprendida la Gallina Fina.