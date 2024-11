Sech ha bajado más de 100 libras y revela la 'penosa' razón que lo llevó a tomar la decisión

El cambio físico del peluche Sech ya era evidente, sin embargo, el cantante no había dado mayores detalles sobre su proceso hasta que en una reciente entrevista en el podcast español Club 113, el cantante panameño reveló que ha logrado bajar aproximadamente 100 libras desde que se propuso hacer un cambio radical en su vida. Pero, ¿Cuál fue la razón que lo llevó a tomar esta decisión?

La motivación detrás de esta transformación surgió cuando Sech se preparaba para una gira en Europa y tuvo que cancelarla debido a un dolor de espalda. Al realizarse exámenes médicos, descubrió que su peso era tan elevado que la báscula marcó error, lo que le hizo reflexionar profundamente sobre su salud.

“Fui a revisarme, me hice los exámenes y cuando me fui a pesar, la pesa dio error… Me dijeron que me tenía que pesar en otra pesa. Y yo pensé... wow. En el momento en que te mandan a otra pesa... Eso no está bien, tú me entiendes, o sea, no está bien en absoluto”, contó el panameño.

Este incidente fue el detonante para que el artista, conocido cariñosamente como "El Peluche", decidiera adoptar un estilo de vida más saludable. A pesar de que el camino no fue fácil, Sech logró implementar una rutina basada en un estricto plan de dieta y ejercicios, acompañados de paciencia y constancia. Según él mismo indicó, aún no se siente listo para compartir su “foto del antes y después” porque su transformación continúa, pero promete que será una "locura" cuando lo haga.

El impacto de su pérdida de peso es evidente, tanto que seguidores algunos y colegas no lo reconocen a primera vista. Durante la entrevista, uno de los presentadores confesó que al verlo pensó que no era él: “Dije, ¿ese es Sech? ¡No puede ser!”.

Sech también reflexionó sobre los desafíos de mantenerse saludable siendo una figura pública. Con una agenda llena de grabaciones, giras y compromisos, es común que los artistas descuiden su bienestar físico. Sin embargo, el cantante enfatizó la importancia de darle prioridad a la salud, incluso en medio de un estilo de vida tan ajetreado.

En 2022, Sech, cuyo nombre real es Carlos Isaías Morales, se propuso darle un giro a su vida y cambiar ciertos hábitos personales con el fin de bajar de peso y mejorar su salud física, y aunque al principio le fue muy complicado obtener los resultados que quería, con disciplina, paciencia, constancia y sobre todo siguiendo un estricto plan de dieta y ejercicios, el peluche ha logrado una notable pérdida de peso que ha dejado gratamente sorprendidos a sus seguidores. Aunque todavía se encuentra en proceso, su dedicación ya ha dejado huella. Este nuevo capítulo en la vida de Sech promete ser tan transformador como su música, con la que sigue conquistando escenarios internacionales y los corazones de sus seguidores.

Sech comenzó su carrera musical en Panamá en el 2014, pero su éxito comercial llegó en 2019 con el lanzamiento de su sencillo "Otro Trago", que alcanzó el número uno en varios países de América Latina y España, y entró en la lista Billboard. Hot 100. Esta canción le permitió colaborar con grandes artistas como Anuel AA, Nicky Jam y Bad Bunny, consolidándolo como uno de los nombres más importantes de la música urbana latina.

Desde entonces, el panameño ha lanzado varios álbumes exitosos, entre ellos "Sueños" (2019), "1 of 1" (2020) y “42” (2022), que lo posicionaron como una estrella global del género urbano. A lo largo de su carrera, ha sido elogiado no solo por su voz única, sino también por su capacidad para fusionar géneros como el reggae, el reguetón y la balada.

No obstante, en el último año, el panameño había dejado de publicar música, lo que llevó a que se desataran rumores sobre un posible conflicto laboral entre el artista y su sello discográfico, Rich Music. Aunque Sech no se ha pronunciado sobre este supuesto conflicto, algunos medios revelaron que el panameño estaba incómodo con la relación contractual, lo que generó especulaciones sobre un posible rompimiento entre ambas partes.

El pasado mes de octubre, Sech publicó su más reciente sencillo titulado 'Toy Perdido'.