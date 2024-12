Por falta de orden de los asistentes, suspenden entrega de juguetes donados por Sech

Ciudad de Panamá/La entrega de juguetes que se realizaba este domingo 22 de diciembre en la Arena Roberto Durán, dirigida por la Fundación Unidos por una Sonrisa, con apoyo del cantante panameño Carlos Isaías Morales Williams mejor conocido como "Sech", se vio obligada a cancelar el evento gratuito de entrega de juguetes debido a problemas relacionados con la falta de orden y seguridad de los más pequeños.

Los organizadores de este evento pretendían regalar unos 10,000 juguetes a infantes, niños y adolescentes de hasta 15 años; sin embargo, debido a diversas situaciones que surgieron durante la formación de la fila para ingresar a la Arena Roberto Durán, solo lograron entregar más de 800 juguetes.

“Debido a ese tema que tenemos como pueblo, no vimos la unidad, no vimos el orden y no vimos esos padres que aman a sus hijos tratando de salvaguardar a niños pequeños en un evento de este tipo. Por ese motivo, estamos tomando la decisión de detener la entrega de los juguetes, ya que necesitamos cuidar la integridad de los bebés y de la Arena Roberto Durán, que está recién remodelada", expresó Carlos Josue Morales , hermano y manager de Sech.

Información relacionada: Sech cerraría su gira 2025 con concierto en Panamá que promete grandes sorpresas y regalos

Desde el día anterior, Carlos Josue había hecho un llamado a la población para que evitaran formar fila desde tempranas horas, debido a que el evento estaba programado para iniciar a las 9:00 a.m. y había juguetes para repartir a todos.

Para la actividad se compró toda clase de artículos, desde bicicletas, muñecas, balones de fútbol, carritos de bebés y un sinnúmero de artículos para niños de diferentes edades; sin embargo, debido a esta situación, no se pudo concretar la entrega de los mismos.

Además, se esperaba la presentación de Sech y otros artistas.

Las instrucciones parecían simples: hacer fila ordenadamente y portar el cintillo que se entregaba en la taquilla; no obstante, esto no se pudo cumplir para desarrollar el evento de forma amena y llevar alegría a los 10,000 niños y adolescentes que se pretendían ver beneficiados con esta benéfica actividad navideña.

El manager y organizador también hizo un llamado a la conciencia de la población para evitar que este tipo de comportamientos se sigan dando, y adelantó que la entrega de juguetes quedará suspendida para la ciudad, ya que "no cree" que se vuelva a dar en la ciudad.