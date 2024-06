Shakira habla de cómo superó su divorcio y los problemas legales en España

La cantante Shakira está resurgiendo de la etapa convulsa por la que pasó por su divorcio con el exfutbolista Gerard Piqué y los problemas de presunto fraude fiscal.

En una entrevista para la revista Rolling Stone, la artista colombiana dio detalles de cómo se ha recuperado de esta situación, tal como lo recoge una nota del portal digital Infobae.

“El sufrimiento que sentí fue probablemente el mayor que jamás haya experimentado en toda mi vida y, en ocasiones, me impidió funcionar, como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho. La sensación era tan real. Físicamente sentí como si tuviera ese hueco y que la gente podía ver a través de mí”, relató Shakira.

La actriz denominó esta etapa difícil de su vida personal como "un infierno" y su principal refugio para superarlo fue a través de la música.

El resultado derivó en varias canciones que muestran dolor y enojo, tal como "Te felicito" con Rauw Alejandro y "Monotonía", la balada con Ozuna.

Shakira explicó que, “tenía la necesidad de expresarme a través de mi arte, mis visiones, mi música, transfiriendo todo ese dolor, todas esas emociones agudas a un espacio fuera de mí” .

Sin embargo, el complicado caso legal en el que los fiscales españoles la acusaron de supuesta evasión fiscal tocó la popularidad de la artista.

Recordó que, “cuando llueve, llueve a cántaros. Era una locura cuántas cosas tenía que afrontar al mismo tiempo”.

La justicia española anunció en mayo pasado sobre el archivo de la causa por presunto fraude fiscal contra la estrella y puso fin a sus problemas judiciales en España, donde vivió más de una década.

Sobre la vida amorosa no ha perdido la esperanza, al punto que en los últimos meses se le vio con famosos como el piloto de F1 Lewis Hamilton, el jugador de baloncesto Jimmy Butler y el actor Lucien Laviscount.

Entre risas, dijo que le “gustan los hombres. Ese es el problema. No me deberían gustar con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres que todavía me gustan”.

Por ahora, está enfocada en su carrera y de disfrutar el tiempo con sus hijos.