Hallan sin vida al vocalista de la banda Crazy Town, famosa por su éxtio mundial 'Butterfly'

Terrible golpe ha recibido la industria musical tras confirmarse el fallecimiento de Shifty Shellshock, vocalista de la banda de rock Crazy Town, quienes alcanzaron el número uno a nivel mundial con su éxito "Butterfly" a inicios de los 2000. Shellshock, cuyo nombre de nacimiento era Seth Binzer fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles, informó el Departamento Forense de dicho condado.

Aunque al principio se desconocían las causas oficiales que derivaron en su deceso, dos días después, su representante, Howie Hubberman, confirmó a la revista Rolling Stone que el cantante murió a consecuencia de una sobredosis accidental de drogas, una situación con la que Shellshock batalló a lo largo de su vida y que lo llevó a estar ingresado en rehabilitación en reiteradas ocasiones .

“Seth estuvo luchando contra problemas de abuso de sustancias durante bastante tiempo”, dijo Hubberman. “No estaba contento con esa lucha. Es lamentable que perdamos a tantas personas por la adicción y la accesibilidad a drogas dañinas”, añadió diciendo también que su adiós fue “demasiado rápido, demasiado duro, demasiado pronto”.

Nacido en 1974, Binzer fundó Crazy Town en 1995 junto a Bret “Epic” Mazur. Ambos comenzaron a producir música bajo el nombre de Brimstone Sluggers, pero para 1999, cambiaron su nombre a Crazy Town. Su álbum debut, The Gift of Game, fue lanzado en noviembre de 1999 y la banda se unió a la gira de los Red Hot Chili Peppers, lo que significó un trampolín importante para darse a conocer. Aunque, la banda lanzó sus dos primeras canciones sin obtener el éxito esperado, todo cambió en noviembre de 2000, cuando estrenaron su tercer sencillo "Butterfly", el cual usa samples de la canción de Red Hot Chili Peppers' "Pretty Little Ditty".

El tema alcanzó en tiempo récord el primer lugar de la lista Billboard Hot 100 y el álbum debut de la banda también fue un éxito internacional al vender más de 1.5 millones de copias.

En 2002, la banda edita su segundo álbum de estudio, "Darkhorse". Sin embargo, este no pudo igualar el éxito del primero y llevó a la disolución del grupo. Fue así como Shellshock inició una carrera en solitario, colaborando con Paul Oakenfold en el éxito de 2002 Starry Eyed Surprise, que alcanzó el puesto número 41 en varias listas. Más adelante, en 2004, Shifty lanzó su primer álbum en solitario, Happy Love Sick, que tuvo un éxito moderado en Europa. Eso sí, jamás igualó el impacto fulminante de Crazy Town. El cantante fue cayendo en un espiral de alcohol y excesos que terminó afectando su vida.

Seth Binzer era de ascendencia judía y enfrentó numerosos desafíos personales a lo largo de su vida. En una entrevista con Rolling Stone en 2001, Binzer reveló que pasó tres meses en la correccional tras un intento de robo, además de admitir que había vendido y consumido drogas recreativas durante varios años. También fue acusado de violencia doméstica por varias de sus parejas.

Sin embargo, su adicción a las drogas se convirtió en el mayor desafió de su vida, tema que le hizo protagonizar varios programas de telerrealidad, incluyendo dos temporadas de Celebrity Rehab y dos temporadas de su programa derivado Sober House. En 2012, fue hospitalizado tras perder el conocimiento y cayó en coma antes de recuperarse. Más recientemente, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en 2022.