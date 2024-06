Tragedia | Fallece actor de Hawaii 5-0

El mundo del entretenimiento vuelve a recibir un varapalo con el sensible fallecimiento de otro de sus reconocidos actores. Se trata de Taylor Wily, también conocido como Teila Tuli, quien alcanzó la fama a nivel internacional por su papel como el informante confidencial Kamekona Tupuola en la serie policíaca “Hawaii Five-0”.

La noticia fue difundida por el medio local hawaiano KITV Island News, el pasado jueves, sin dar detalles de las causas del deceso del también exluchador de sumo de 56 años. Peter M. Lenkov, productor ejecutivo de ‘Hawaii 5.0’, confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram con un mensaje profundamente doloroso:

"Estoy devastado. Con el corazón roto. T, como te dije muchas veces, me enamoré de ti en la primera audición. Entraste con una toalla en la cabeza secándote el sudor y me enamoré. Me cautivaste para convertirte en un habitual en la serie... y en mi vida. Eras familia. Y te echaré de menos todos los días, hermano. PD: cuando hablamos la semana pasada, nos reímos de la razón que tenías desde el día 1. Hawai 5.0 era el trabajo de nuestros sueños. Y tuve mucha suerte de poder compartir esa magia juntos", escribió al pie de la foto en la que aparece junto a Wily.

Tras hacerse oficial el fallecimiento, numerosos familiares y amigos del actor recurrieron a las redes sociales para mostrar sus condolencias. “Nuestro más sentido pésame para Halona Wily (esposa) y su familia durante este momento difícil. Su cálida sonrisa dio la bienvenida a todos los que encontró, y se hizo querer por todos sus fans gracias a su amabilidad y paciencia”, escribió Michiko Moore en Facebook, amiga cercana de la familia.

¿De qué murió Taylor Wily?

Pese a la información difundida por la prensa y a la posterior confirmación de sus amigos y colegas, hasta el momento no se sabe cuál es la causa oficial de la muerte de Taylor Wily.

Taylor Wily, cuyo nombre de nacimiento era Teila Tuli, nació en la isla de Hawái en 1968. Antes de iniciar su carrera como actor, Taylor tuvo una notable carrera como luchador de sumo, convirtiéndose en uno de los pocos estadounidenses en unirse a este prestigioso deporte japonés. El hawaiano consiguió un hito muy complicado tras ganar sus primeros 14 combates oficiales y, a su vez, varios campeonatos.

En 1993, su carrera deportivo dio un giro inesperado al participar en el primer evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC 1). Su combate no salió como esperaba pues Taylor se Tuli, era un conocido luchador de sumo y luchador de UFC 1. Se convirtió en la primera víctima de un nocaut en la historia de UFC cuando la patada de su oponente Gerard Gordeau le arrancó un diente de la boca a Wily, terminando la pelea después de solo 26 segundos. Aunque perdió, Wily nunca se arrepintió de haber aceptado el desafío.

Sin embargo, una lesión de rodilla truncó su trayectoria sobre los tatamis y le obligó a anunciar su retirada. Su debut cinematográfico fue en la comedia romántica ‘Olvidando a Sarah Marshall’, donde interpretó a un simpático trabajador de hotel que se hace amigo del protagonista, interpretado por Jason Segel.

Pero el verdadero salto a la fama de Wily llegó en 2010 con su papel en ‘Hawaii 5.0’. Al interpertar a Kamekona Tupuola, un excriminal convertido en informante policial, Wily se ganó el cariño del público participando en más de 160 episodios desde su estreno en 2010 hasta su final en 2020. En el reboot de la mítica serie interpretó a Kamekona Tupuola en 171 episodios, personaje el cual repitió en los reinicios de MacGyver y Magnum PI.