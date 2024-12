Presentador de TV se sometió a cirugía estética porque quería 'verse más joven' y terminó ciego

El conductor de televisión y actor Shiky Clement, originario de Madrid, España, y afincado en México desde hace varios años, perdió la visión en su ojo izquierdo tras una cirugía estética que no salió como esperaba. A pesar de enfrentar un proceso de duelo, Clement decidió no detenerse. “La vida es demasiado corta para lamentarse”, afirmó con determinación al compartir su historia públicamente.

El actor relató su experiencia en el programa “Envinadas”, conducido por Mariana Botas, Daniela Luján y Jessica Segura, donde abordó el tema con una mezcla de humor y resignación. Shiky explicó cómo un procedimiento aparentemente sencillo, diseñado para eliminar las bolsas bajo sus ojos y rejuvenecer su apariencia, terminó por afectarlo de forma permanente. “De repente dije: '¿Y si me quito unos añitos y, de paso, las bolsas de los ojos?'. Me las quité, pero también me quité la vista de un ojo porque la operación salió muy mal”, comentó entre risas y sinceridad.

En 2022, Clement acompañó a una amiga a una clínica estética y, estando en el lugar, preguntó si era posible realizar el procedimiento. Sin mucha planeación, decidió someterse a la intervención. Sin embargo, pocas horas después descubrió que algo andaba mal. Durante la noche se le formó un coágulo que terminó aplastando el nervio óptico de su ojo izquierdo, provocando que perdiera la visión total en ese ojo. “Es un caso muy raro, algo que ocurre en uno de cada 500 mil procedimientos, pero sucedió. Yo estaba emocionado, me grabé todo el proceso, pero nunca pensé que esto pudiera pasar”, recordó.

El propio presentador reconoció que los médicos le advirtieron de los riesgos que podría tener la intervención y le hicieron firmar un documento que especificaba las posibles complicaciones. Sin embargo, jamás imaginó que sería uno de esos casos extremos.

Shiky confesó que el impacto emocional fue comparable a una pérdida importante. “Lloré lo que tenía que llorar, porque esto es como una muerte. Me preguntaba: '¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice mal? ¿Y el cirujano?'. Al principio, en la regadera, tenía esos momentos de reflexión: 'No puede ser, por querer verme un poco más joven, ahora estoy ciego de un ojo'”. Sin embargo, no se dejó consumir por el dolor. “Mi hermano lloraba, mi pareja lloraba, pero les dije: 'Chicos, esto es para siempre. No hay tiempo para seguir llorando'”.

El actor también recordó el momento en que una enfermera le confirmó que ya no había nada que hacer y que había perdido la vista en su ojo izquierdo de manera definitiva. En lugar de rendirse, Shiky optó por adaptarse a su nueva realidad y seguir adelante con su vida. “Bueno, me tocó esto. No queda más que continuar y hacer que mi vida sea lo más normal posible”, expresó con fortaleza.

La historia de Clement no tardó en hacerse viral, causando impacto entre sus seguidores. Muchos elogiaron su valentía y honestidad al compartir su experiencia, mientras que otros reflexionaron sobre los riesgos asociados con los procedimientos estéticos. La confesión del actor no solo evidencia las posibles complicaciones de estas intervenciones, sino que también demostró cómo, incluso frente a la adversidad, es posible encontrar el coraje para seguir adelante.