Participante del reality de Netflix 'Love Is Blind' cancela su boda y se declara queer

Stacy Snyder, quien ganó notoriedad como una de las participantes en la quinta temporada del popular reality show "Love Is Blind", ha sorprendido a sus seguidores con una revelación personal que ha causado un gran revuelo en redes sociales. La joven de 35 años, conocida por haberse comprometido en el programa con el participante Izzy Zapata, utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que se identifica como queer, un gesto que ha generado tanto apoyo como sorpresa entre sus fans.

El anuncio de Stacy llegó a través de un video publicado el 28 de agosto, en el que se la ve disfrutando una copa de vino mientras se escucha de fondo la canción "Guess" de Charli XCX con Billie Eilish.

Lo que comenzó como un video aparentemente casual se transformó en una revelación significativa cuando una mujer de cabello largo apareció en escena para besar a Stacy. El mensaje en la pantalla lo decía todo: "Ella está feliz". La publicación, acompañada de la leyenda "¡Sorpresa!" y un emoji de arcoíris, confirmó la nueva etapa en la vida de la exconcursante.

Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. Figuras de otras temporadas del programa se unieron para celebrar la noticia. Nancy Rodríguez, de la tercera temporada, le deseó lo mejor a Stacy, mientras que Chelsea Blackwell, de la sexta temporada, la animó con un "¡Vamos chica!".

Sin embargo, detrás de la sonrisa que mostró en el video, Stacy admitió que hacer pública su sexualidad no fue una decisión fácil. En sus Historias de Instagram, compartió que se sentía muy nerviosa antes de publicar el video, temiendo una reacción negativa: “Seré sincera, estaba muerta de miedo de publicar ese mensaje hoy y estoy literalmente sin palabras”, confesó.

Esta no es la primera vez que la orientación sexual de un participante de "Love Is Blind" ha sido un tema de discusión pública. En la primera temporada del programa, Carlton Morton, otro concursante, reveló su bisexualidad a su pareja, lo que resultó en el fin de su relación. Desde entonces, los seguidores han mostrado un creciente interés en la inclusión de personas LGBTQ+ en el formato del programa, un tema que el creador de "Love Is Blind", Chris Coelen, ha abordado en varias ocasiones.

En una entrevista en 2023, Coelen señaló las dificultades logísticas de producir una versión queer del programa, explicando que requeriría un enfoque completamente diferente al utilizado en las temporadas anteriores: "No lo producirías de la misma manera. No podrías. Todo el mundo tendría que estar aislado. Sería una experiencia completamente diferente", comentó.