Hombre olvidó 23 mil dólares en un taxi y el conductor lo buscó y se lo devolvió

En un acto de integridad que ha conmovido a miles de personas, Alfonso Navarro, un taxista de 50 años que opera en la ciudad de Barrancabermeja, Colombia, se convirtió en un ciudadano admirado en su comunidad. El suceso, compartido y viralizado a través de redes sociales, ha despertado una ola de reacciones, muchas de ellas destacando la honestidad y los valores del conductor.

El dinero, según explicó Navarro, estaba en dos fajos de billetes de 50.000 pesos y fue encontrado debajo del asiento del pasajero. En un primer momento, el taxista se sintió confundido: “Estaba indeciso porque no sabía quién era, yo había hecho otros servicios”, confesó. Sin embargo, su determinación de devolver el dinero fue más fuerte que la tentación de quedárselo.

Te puede interesar: ¡La carrera de influencer ya es una realidad! Esta es la universidad que la implementará

Te puede interesar: Influencer se tatuó el nombre de su novia, y luego se lo 'borra' sin anestesia tras romper la relación

Durante el proceso de búsqueda del propietario, Navarro enfrentó varios desafíos. Aseguró que, mientras trataba de localizar al dueño del dinero, recibió numerosas llamadas de personas que, de manera fraudulenta, intentaban quedarse con los 10 millones. “Quería probar si la plata era de ellos. Les preguntaba ‘¿cuánto tiene?’ y me decían que unos billetes de 2.000 y de 5.000, y yo les decía: ‘no, no, esa plata no es suya’”, narró el taxista en uno de los audios filtrados. Este episodio le reafirmó la importancia de ser cuidadoso y no dejarse engañar.

Finalmente, después de varias horas de incertidumbre, Navarro logró dar con el verdadero propietario del dinero, quien le recompensó con 60.000 pesos por su noble gesto. Aunque algunas personas en redes sociales consideraron que la recompensa fue insuficiente para la magnitud del favor, el taxista respondió con humildad y generosidad: “No es lo que me dio. Así fueran las gracias o que me diga ‘Dios te bendiga’, eso es suficiente para mí”.

Navarro también admitió que varias personas a su alrededor le sugirieron que debía quedarse con el dinero, pero él se mantuvo firme en su decisión: “Es importante no quedarse con lo que no es de uno. Esa fue la obra que yo hice hoy”, afirmó, dejando claro que para él, la honestidad es un principio irrenunciable.

La historia de Alfonso Navarro no solo ha destacado por su acto de rectitud, sino que también ha generado un debate sobre el nivel de consciencia y responsabilidad que algunas personas pueden llegar a tener al olvidar grandes sumas de dinero. Comentarios como “¿A quién en su santo juicio se le olvida tanta plata?” o “Ante la escasez existen personas con principios y valores, Dios lo premiará más adelante”, se replicaron en las redes sociales, en un claro reconocimiento al gesto del conductor.

El caso también abre una ventana para reflexionar sobre la gratitud y la generosidad. Aunque muchos internautas expresaron que la recompensa no estuvo a la altura del gesto, Navarro demostró que su acto no estaba motivado por lo que podía recibir a cambio. “Así fueran las gracias, eso es suficiente”, reiteró en su mensaje final, reafirmando la importancia de los principios en una sociedad que a menudo se ve tentada por el materialismo.