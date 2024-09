Revelan el último mensaje enviado por el submarino Titan, minutos antes de la implosión ¿Son falsas?

Un año después de la trágica implosión del sumergible Titán, que transportaba a cinco exploradores en su misión para visitar los restos del Titanic, se han revelado nuevos detalles que suman más confusión a la tragedia. Una reciente investigación del gobierno de Estados Unidos ha confirmado que las transcripciones de las supuestas últimas comunicaciones de los pasajeros, ampliamente difundidas en las redes sociales y medios de comunicación, eran completamente falsas.

El capitán Jason D. Neubauer, presidente de la Junta de Investigación Marina, declaró en una entrevista con The New York Times el 10 de junio que la transcripción que circuló poco después del accidente había sido "inventada".

"Estoy seguro de que se trata de una transcripción falsa", afirmó Neubauer, desmintiendo las afirmaciones que sugerían que los pasajeros del Titán se habían comunicado con su nave nodriza, el Polar Prince, antes de la fatal implosión.

El documento fraudulento, que apareció en Internet a fines de junio de 2023, aseguraba que la tripulación del Titán había informado al Polar Prince sobre problemas técnicos durante el descenso hacia los restos del Titanic el 18 de junio.

El registro sugería que hubo una serie de intercambios tensos entre ambos vehículos, antes de que las comunicaciones se interrumpieran por completo. Estas "últimas palabras" causaron conmoción y generaron debates sobre lo que realmente había sucedido en los momentos previos al fatal desenlace.

Sin embargo, Neubauer ha aclarado que su equipo ha tenido acceso a las verdaderas comunicaciones entre el Titán y el Polar Prince y que no existe ningún registro que respalde los diálogos detallados en la transcripción falsa. Aún no se sabe si la transcripción real de las últimas comunicaciones será publicada, ya que la investigación sigue en curso.

“Todo bien por aquí”, ha sido uno de los presuntos mensajes de texto que emitió el submarino antes de la implosión, según los informes emitidos en las primeras jornadas de audiencia de la Junta de Investigación Marina de la Guardia Costera de los Estados Unidos.

En un intento por ofrecer algo de consuelo a las familias de los pasajeros, Neubauer señaló que no se ha encontrado evidencia que sugiera que los hombres a bordo del Titán fueran conscientes de la inminente implosión.

Esto indica que los cinco exploradores, entre ellos el director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush; el empresario Hamish Harding; el experto en exploraciones submarinas Paul-Henri Nargeolet; y Shahzada Dawood y su hijo Suleman, de 19 años, probablemente no sufrieron durante los últimos momentos del sumergible.

OceanGate, la compañía responsable del Titán, expresó su profundo dolor por la pérdida en un comunicado poco después del accidente. "Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu de aventura distintivo y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo", mencionó la empresa. "Nuestros corazones están con estas cinco almas y cada miembro de sus familias durante este momento trágico".

A pesar del impacto devastador de la tragedia, el interés por las exploraciones submarinas no se ha extinguido. El inversor inmobiliario multimillonario Larry Connor y el cofundador de Triton Submarines, Patrick Lahey, han anunciado que están trabajando en el desarrollo de un nuevo sumergible que pueda realizar inmersiones repetidas y seguras a las profundidades donde yace el Titanic. Lahey, en declaraciones al Wall Street Journal, reconoció el desafío que representa revivir la confianza en estas expediciones después del accidente del Titán.

"Esta tragedia tuvo un efecto paralizante en el interés de la gente por estos vehículos. Reavivó viejos mitos de que sólo una persona loca se lanzaría a uno de estos vehículos", explicó Lahey. No obstante, reveló que Connor lo sorprendió al proponerle una nueva aventura. "Me llamó y me dijo: 'Sabes, lo que tenemos que hacer es construir un submarino que pueda sumergirse a profundidades [al nivel del Titanic] repetidamente y de manera segura y demostrarle al mundo que ustedes pueden hacerlo y que el Titán era un artilugio'".

Aunque aún pasarán años antes de que se conozca el informe final sobre el accidente del Titán, la esperanza de retomar las exploraciones submarinas de forma segura sigue viva. Para los apasionados por la aventura y la exploración de los misterios del océano, la tragedia no marca el fin, sino un recordatorio de los riesgos y la necesidad de innovar con cautela.