Tom Cruise y Alejandro Iñárritu revelan imágenes de 'Digger' en CinemaCon

La CinemaCon se celebra hasta el 16 de abril en Las Vegas.

Las Vegas, Estados Unidos/El actor Tom Cruise y el director mexicano Alejandro Iñárritu emocionaron a los asistentes de la CinemaCon este martes con imágenes de su comedia "Digger", uno de los grandes estrenos de Warner Bros. Pictures exhibió en su rimbombante presentación en la convención del sector en Las Vegas.

Superestrellas, vedettes, efectos especiales, actuaciones, clips exclusivos y hasta un DJ extraterrestre: Warner Bros. Tiró la casa por la ventana al presentar sus lanzamientos durante el segundo día de la CinemaCon, en Las Vegas.

El clip de la película de Iñárritu mostró a un irreconocible Cruise, más envejecido, excéntrico y poderoso, que arrulla a un peculiar gato blanco en una mansión llena de animales disecados.

"La película es salvaje, es divertida", dijo Cruise, quien fue ovacionado por una audiencia repleta.

Iñárritu, por su parte, elogió al actor y comentó que este papel "posiblemente puede ser el más desafiante" de su carrera.

"Sabemos que es valiente: las acrobacias, los aviones, los saltos. Pero entrar en la piel de este personaje (...) es otro tipo de valentía", agregó.

Fue apenas el abreboca de la aguardada presentación del legendario estudio que llega a la convención tras coronarse este año en la taquilla y en la crítica con éxitos como "Pecadores", "La hora de la desaparición" y la mejor película del año según la Academia: "Una batalla tras otra".

Pero la presentación no habló sobre el elefante en la sala: la posible fusión con Paramount Skydance. El negocio ha sido motivo de preocupación en el sector, que lleva años de desafíos como la caída de la taquilla tras la pandemia, la expansión del streaming y las huelgas que paralizaron la producción en 2023.

En la convención han circulado botones en contra de la fusión, que fue protestada en una carta abierta que firmaron cientos de estrellas y realizadores. Entre los firmantes están Denis Villeneuve y JJ Abrams, quienes mostraron sus próximos estrenos en el espacio de Warner Bros. Este martes.

Pam Abdy y Mike De Luca, directores ejecutivos de Warner Bros. Motion Pictures Group no abordó el tema durante su tiempo en el escenario.

En cambio, destacaron los logros del último año y resaltaron el aumento de la producción durante su gestión, al pasar de seis lanzamientos por año en 2022, cuando asumieron, a once el año pasado.

"Eso es lo que comprometerse con la originalidad te puede proporcionar", dijo Abdy.

De Luca acotó que no hay "intenciones de disminuir", y prometió 14 estrenos para este año. El estudio apunta a 18 lanzamientos para 2027.

La presentación, que contó con una constelación de estrellas, también reveló imágenes nunca antes vistas de "Duna 3", presentadas por su director Denis Villeneuve, al lado de los protagonistas Timothée Chalamet, Zendaya y Jason Momoa.

También un adelanto a la esperada secuela "Practical Magic 2", que trajo a escena a sus actrices, Nicole Kidman y Sandra Bullock, así como "The Great Beyond", presentada por su director, JJ Abrams.

Además, hubo una muestra de "Supergirl", que fue promovida por su director, Craig Gillespie, junto a la protagonista Milly Alcock y Jason Momoa.

Godzilla llega a EEUU

Más temprano, Godzilla sacudió la CinemaCon, donde fueron divulgadas imágenes de "Godzilla Minus Zero", en las que se ve al adorado monstruo japonés cara a cara con la Estatua de la Libertad, en Nueva York.

Dirigida por Takashi Yamazaki, la producción de la japonesa Toho es una secuela de "Godzilla Minus One", que se convirtió en un éxito internacional con una taquilla de 116 millones de dólares.

En su presentación a los dueños de las salas de cine en el Colosseum del Caesars Palace, Yamazaki anticipó que "la inmensa escala y terror de Godzilla, al igual que la lucha humana por sobrevivir (...), llevará al límite a sus pantallas y sus audiencias".

La película, a estrenar en noviembre, está ambientada en 1949, dos años después de los eventos de "Minus One", y continuará la historia de la familia Shikishima, enfrentando un más duro desafío.

Yamazaki mostró un detrás de cámaras de la producción, así como escenas en las que se ve un piloto, destrucción, tristeza y al imponente kaiju llegando a Nueva York.

Este martes, CinemaCon también apreció el catálogo de adelantos de la distribuidora indie Neon.

La compañía, que manejó las oscarizadas "Parásitos" y "Anora", anunció que lanzará este año "Hope", un thriller de ficción científica surcoreano protagonizado por Hwang Jung-min, Zo In-sung, Michael Fassbender y Alicia Vikander.

Presentó también "I Love Boosters", la cinta dirigida por Boots Riley que sigue a unas ladronas de ropa y que promete convertirse en un evento fashionista en los cines, así como un adelanto del thriller "A Place in Hell", que trae a Michelle Williams y Daisy Edgar-Jones como rivales en una firma de abogados.

La CinemaCon se celebra hasta el 16 de abril en Las Vegas.