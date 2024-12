Esposa de Tommy Lee confiesa que solo se baña una vez por semana: 'Mi marido es muy pulcro'

Durante una conversación en el podcast Off the Vine with Kaitlyn Bristowe, la actriz y comediante confesó que el músico solo se ducha una vez a la semana, una costumbre que, según él, tiene raíces culturales de su infancia en Grecia.

Furlan explicó que Tommy Lee justifica su particular hábito basándose en las prácticas que observó de niño mientras crecía en Grecia. “De niño, decía que eso es algo que se hace en Europa. No es necesario ducharse todos los días. Si sentían que se estaban poniendo un poco sucios, simplemente se duchaban con la toallita blanca”, comentó, entre risas.

A pesar de lo poco común que pueda parecer, Brittany aseguró que esto no le molesta en absoluto. “No, porque es muy guapo. Es una locura”, expresó, dejando en claro que la conexión que tienen como pareja va mucho más allá de los hábitos de higiene del baterista de Mötley Crüe.

En la misma entrevista, Brittany aprovechó para desmentir el estereotipo de que las estrellas de rock son desordenadas o caóticas en sus vidas personales. Según ella, Tommy Lee es sorprendentemente meticuloso con la organización de su hogar.

“Mi casa parece un maldito museo. Mi marido es muy ordenado, algo que la gente no esperaría de alguien que es músico”, afirmó. Brittany también comparó a Lee con otras parejas que tuvo en el pasado, describiéndolas como personas desordenadas, una característica que nunca toleró.

Este contraste entre su fama como estrella de rock y su vida doméstica ordenada destaca una faceta poco conocida del baterista, quien, a pesar de su imagen extravagante y polémica, lleva una vida cotidiana más estructurada de lo que muchos imaginarían.

La publicación generó una oleada de reacciones entre sus más de 1.4 millones de seguidores, pero Brittany lo respaldó sin titubeos, mostrando el apoyo incondicional que caracteriza su relación.

Más allá de las anécdotas personales, Tommy Lee es una figura imprescindible en la historia del rock. Nacido en Atenas, Grecia, en 1962, el baterista y cofundador de Mötley Crüe ayudó a redefinir el glam metal en los años 80 junto a sus compañeros Nikki Sixx y Mick Mars. Con éxitos como Dr. Feelgood y Girls, Girls, Girls, la banda alcanzó un estatus legendario, consolidándose como una de las más influyentes de su género.

Sin embargo, su vida personal ha sido igual de fascinante para el público. Desde su mediático matrimonio con Pamela Anderson, que incluyó el nacimiento de sus dos hijos, Brandon y Dylan, hasta las controversias que lo han mantenido en el ojo público, Tommy Lee siempre ha sido una figura llena de contrastes.