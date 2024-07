¡Demasiado tóxicos! María Becerra se cansa de tanto 'hate' y abandona las redes sociales

La talentosa cantante argentina, María Becerra, es otra más que se suma a la larga lista de celebridades que han decidido ponerle un "stop" a los haters y priorizar su estabilidad emocional. La cantante y compositora que se dio a conocer como youtuber, anunció que abandona las redes sociales debido a los ataques e insultos que recibe a diario. Redes como "X" (anteriormente Twitter), se han convertido en un lugar altamente tóxico donde cualquiera puede expresar y criticar lo que se le ocurra, sin considerar el impacto que esto puede tener en otros.

A través de un hilo publicado en X, “La nena de Argentina” habló de su agotamiento y del impacto negativo que tuvieron en ella las publicaciones maliciosas de los usuarios. Por eso, tomó una decisión. “Me voy de esta red social”.

“He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí, hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir”, expresó.

María ha sido víctima de un ciberacoso desmedido en el que su vida personal y su apariencia física ha sido denigrada y menospreciada. “Se meten con mi físico a diario, con todo”, reveló,

“Entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie sabe que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal”, escribió.

La artista dejó claro que no tolerará más insultos y que se va de las redes sociales. Aunque entiende que la fama conlleva ciertas críticas, ha establecido límites. Como ella misma expresó: “Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles. Me voy de acá. Gracias a todos los que me bancan y me mandan su amor”.

¿Quién es María Becerra?

Nacida en febrero de 2000 en la ciudad de Quilmes, al sur del Gran Buenos Aires, María Becerra mostró interés por la actuación, el canto y la pintura desde muy niña. A los siete años, comenzó a tomar clases de canto, comedia musical, baile y expresión corporal en la academia de Valeria Lynch. Además, escribía poesías y cuentos que compartía en internet. Su pasión por la música y el entretenimiento la llevó a crear contenido en su canal de YouTube en 2015, donde ganó más de tres millones de suscriptores. Fue nombrada como una de los 10 youtubers más influyentes de Argentina, según Hill & Knowlton en 2018.

En cuanto a su faceta como cantante, se consolidó en 2019 tras el lanzamiento de su EP debut 222, cuyo tema «Dime cómo hago» debutó en el listado Argentina Hot 100 de Billboard. En 2021 lanzó el EP Animal, parte 1, un adelanto de su primer álbum de estudio Animal, publicado seis meses después, cuyo éxito le permitió realizar la gira Animal Tour. Ese año lanzó las colaboraciones «Además de mí (remix)» con la participación de varios artistas, «¿Qué más pues?» junto a J Balvin y «Miénteme» junto a Tini, las cuales ingresaron al listado Global 200 de Billboard.