Trabajadoras sexuales en Zimbabue recurren a calcetines de bebés ante la falta de preservativos

Según reportes del portal local Health Times, mujeres en ciudades como Epworth, Mutare, Masvingo, Harare y Seke han comenzado a utilizar calcetines para bebés como sustitutos de los condones debido a la falta de estos en los centros de salud.

La situación ha sido calificada como “catastrófica” por Precious Musindo, fundadora de Springs of Life Zimbabwe, una organización que apoya a trabajadoras sexuales. Musindo explicó que, debido a la grave escasez de preservativos y la difícil situación económica, muchas mujeres terminan sus jornadas de trabajo sin acceso a recursos básicos para su protección. “Estamos optando por utilizar calcetines para bebés recién nacidos”, reveló, haciendo hincapié en la escasez de servicios sanitarios y recursos. “Dada la situación económica actual, a veces nos vamos a casa con las manos vacías”, agregó.

El problema tiene diversas causas, entre las que se incluyen retrasos en el suministro de preservativos a los centros de salud, acaparamiento por parte de algunas trabajadoras sexuales y mala administración de los recursos por parte del personal sanitario. Aunque el Gobierno de Zimbabue ha negado que haya escasez a nivel nacional, los informes locales han señalado que las trabajadoras sexuales se enfrentan a obstáculos serios para acceder a los métodos de protección. Esto se ha convertido en una amenaza directa a la salud de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, pues se dificulta la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados.

Te puede interesar: Testigo de la muerte de Liam Payne se siente traumatizado: 'Escuchar el impacto contra el suelo fue perturbador'

Te puede interesar: ‘Karate Kid: Legends’ lanzó su primer tráiler con Jackie Chan y Ralph Macchio

Este fenómeno no solo afecta a las trabajadoras sexuales, sino que tiene implicaciones en la salud pública en general. Las consecuencias de la falta de preservativos podrían extenderse a un aumento en los casos de ITS, como el VIH, y embarazos no planificados, afectando a comunidades enteras, en particular a las más vulnerables. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), África subsahariana, donde Zimbabue se encuentra, sigue siendo la región con mayores índices de infecciones por VIH, lo que hace que la falta de acceso a métodos anticonceptivos sea aún más crítica.

Además, la situación se enmarca dentro de un contexto socioeconómico complejo. A pesar de los esfuerzos para mejorar el acceso a la salud en Zimbabue, la crisis económica y la insuficiencia de recursos en el sistema de salud siguen limitando el acceso a servicios básicos, incluidos los anticonceptivos.

Las autoridades locales, organizaciones de derechos humanos y de salud deben abordar con urgencia esta grave falta de protección, asegurando el abastecimiento adecuado de preservativos y mejorando el acceso a servicios de salud para las trabajadoras sexuales y otras poblaciones vulnerables.

El uso de métodos anticonceptivos improvisados, como los calcetines para bebés, es un claro indicativo de la desesperación de muchas mujeres por proteger su salud, pero también subraya las deficiencias estructurales en el acceso a la salud pública en Zimbabue. Esto resalta la necesidad urgente de políticas públicas más eficaces para garantizar que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a recursos de salud adecuados y seguros.