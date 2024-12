‘Karate Kid: Legends’ lanzó su primer tráiler con Jackie Chan y Ralph Macchio

Con el próximo final de Cobra Kai, la popular serie que revitalizó la franquicia, los fans tienen una nueva razón para emocionarse: la llegada de Karate Kid: Leyendas, una película que unirá por primera vez a dos figuras legendarias de la franquicia, Ralph Macchio como Daniel LaRusso y Jackie Chan como el Sr. Han.

Sony Pictures ha presentado el primer avance de esta nueva entrega, cuya fecha de estreno está programada para el 30 de mayo de 2025. En el tráiler, se introduce a una nueva promesa del kárate, Li Fong, interpretado por Beng Wang, quien se muda a los Estados Unidos para participar en una importante competencia de artes marciales.

Lo que marca un giro emocionante en la historia es la dinámica entre los mentores de Li. El Sr. Han, encarnado por Jackie Chan, busca la ayuda de Daniel LaRusso para entrenar al joven competidor. Esta inesperada colaboración entre los personajes de dos generaciones distintas promete un choque de estilos y filosofías, mientras ambos intentan llevar a Li al éxito en el torneo.

La dirección de Karate Kid: Leyendas está a cargo de Jonathan Entwistle, conocido por su trabajo en The End of the F*ing World, mientras que el guion ha sido escrito por Rob Lieber (Los Goldberg). El elenco incluye nombres destacados como Joshua Jackson, Ming-Na Wen, Shaunette Renée Wilson, Sadie Stanley, Aramis Knight, Wyatt Oleff y Jennifer-Lyn Christie, lo que garantiza un reparto de alto nivel para esta ambiciosa entrega.

Desde que Robert Mark Kamen creó Karate Kid en 1984, la saga se ha mantenido como un referente cultural. La película original no solo catapultó a Ralph Macchio al estrellato, sino que también le valió a Pat Morita (Sr. Miyagi) una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

El éxito de la primera entrega dio lugar a dos secuelas protagonizadas por Macchio, una cinta adicional con Hillary Swank, y el reboot de 2010 con Jackie Chan y Jaden Smith. Este último ofreció una perspectiva renovada de la historia, ambientándola en China.

Sin embargo, fue Cobra Kai (2018) la que volvió a encender la llama de la franquicia, llevando a los personajes originales a una nueva era con una narrativa que combinaba nostalgia y modernidad. A través de seis temporadas, la serie exploró la redención, las rivalidades y el impacto del kárate en una nueva generación.

Más allá de las emocionantes escenas de combate que seguramente traerá, la película promete explorar la transmisión del legado entre generaciones. La unión de LaRusso y el Sr. Han no solo será un deleite para los fans veteranos, sino que también acercará la franquicia a nuevas audiencias.