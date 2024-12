Este es el ritual que hace Wendy Guevara para atraer dinero en el Año Nuevo

La creadora de contenido, mejor conocida como “La Perdida”, no deja de dar de qué hablar.

Luego de tomar la sorpresiva decisión de romper su contrato de exclusividad con Televisa, la influencer compartió con sus seguidores un ritual para atraer abundancia en el 2025 que ha causado furor en redes sociales. Entre risas y su característico estilo, Wendy dejó claro que, aunque ya no forme parte de la nómina fija de la televisora, no le faltarán proyectos ni estrategias para prosperar.

A través de sus historias de Instagram, Wendy reveló un método “infalible” para garantizar la llegada de dinero y abundancia en el año nuevo. El procedimiento es sencillo y solo requiere dos elementos básicos: billetes y un grupo de personas, ya sean amigos o familiares.

"Mientras más pase el dinero por tu mano, más vas a recibir en el año”, explicó la influencer. Según su consejo, el ritual debe realizarse justo a la medianoche del 1 de enero. Consiste en hacer circular los billetes de mano en mano hasta que regresen a quien los inició. Este acto, según Wendy, asegura que el flujo de dinero no se detenga durante todo el año.

Además, la influencer sugirió aplicar una versión similar del ritual para garantizar alimentos en la despensa. En este caso, en lugar de billetes, se utiliza una bolsa de comida, que también debe pasar de mano en mano antes de volver al punto de partida.

Con su característico sentido del humor, Wendy bromeó sobre la popularidad de este tipo de prácticas entre los famosos. “A mí la Gali (Galilea Montijo) no me va a opacar con su pinche ritual de las lentejas”, dijo entre carcajadas, refiriéndose a la tradicional costumbre de comer lentejas para atraer prosperidad.

La decisión de poner fin a su contrato con Televisa tomó por sorpresa a sus seguidores y al mundo del espectáculo. Según declaró la propia Wendy, el acuerdo terminó en buenos términos, y aunque ya no será exclusiva de la televisora, seguirá participando como invitada en algunos de sus programas.

La influencer, que recientemente regresó a su natal León, no se mostró preocupada por su futuro. “El trabajo no me falta”, aseguró, al tiempo que adelantó algunos de sus próximos proyectos, como su plan de mudarse temporalmente a Estados Unidos durante los primeros meses de 2025. Además, seguirá activa en sus plataformas de redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores que están atentos a cada uno de sus movimientos.

Con su carisma y autenticidad, Wendy Guevara se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del momento. Tras su victoria en La Casa de los Famosos México, su popularidad no ha hecho más que crecer, lo que le ha permitido explorar nuevas oportunidades fuera de la televisión tradicional.

Aunque ya no cuente con un contrato exclusivo con Televisa, su influencia sigue siendo evidente, y su reciente ritual viral es una muestra más de cómo conecta con su público. Con o sin exclusividad, Wendy Guevara demuestra que sabe reinventarse.