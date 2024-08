De payasos a granjeros | Estos son los trabajos más inusuales de los atletas olímpicos

En pleno 2024, no todos los atletas que han llegado a París a representar a su nación han podido financiarse a sí mismos o por medio de la federación deportiva a la que pertenecen, como el caso de Simone Biles, Katie Ledecky, Noah Lyles, etc., sino que existen quienes tuvieron que trabajar en otra cosa para poder solventar los gastos económicos de sus disciplinas.

Te puede interesar: París 2024 | Conoce la competencia de la que todos hablan en los Juegos Olímpicos ¿Cuál es?

Te puede interesar: París 2024| Francia registra 200 detenciones en Juegos Olímpicos, precisa ministro

Para un deportista que quiere ser de élite no solo es necesaria una alimentación diferente a la de una persona del común, sino que existen suplementos dietarios, medicamentos, viáticos, transporte, inscripciones, vuelos, elementos deportivos profesionales, entrenadores personalizados, coach motivacionales, hospedajes etc., a lo largo de su formación, que quiéranlo o no representa un gasto abultado.

"Es una especie de esfuerzo de grupo en la piscina. Y luego, obviamente, en el trabajo, saben que haré lo que tengo que hacer, y mis horarios pueden ser un poco diferentes a los de otras personas. Definitivamente he respondido mensajes como, 'Oye, ¿puedo responderte esto en una hora más o menos?' Y me dicen, 'No hay prisa, tú haz lo que quieras'", dijo el ingeniero eléctrico Nic Fink, actual campeón mundial de los 100 metros braza en París 2024.

"Creo que tener este trabajo (de ingeniero eléctrico) me ayuda a organizarme. Y si tienes un mal día en la piscina, te ayuda a olvidarte de todo y a concentrarte en otras cosas de la vida", dijo Nic Fink cuando ganó la medalla de plata el 29 de julio.

El nadador Nic Fink obtuvo maestría en ingeniería eléctrica y electrónica en Georgia Tech, completando el programa en diciembre de 2022 y luego comenzando a trabajar en Quanta Utility Engineering.

Pero no es el único deportista que divide su vida en dos carreras diferentes, también lo hace la velocista Gabby Thomas, quien es graduada de Harvard y tiene una maestría en salud pública y epidemiología de la Universidad de Texas.

Gabby trabaja en una clínica para pacientes sin seguro en Austin y consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de 2024 como favorita para la medalla de oro en los 200 metros.

"Llegué a un punto en el que pensé: ¿Tengo que tomar una decisión? Y pensé: No, siempre he podido hacer exactamente lo que quería y siempre he podido hacerlo todo. Así que me dije: '¡Lo haré todo!'", dijo la atleta sobre lo que pensó cuan do se le cruzó por la mente elegir entre lo uno y lo otro.

Canyon Barry, tiene títulos en física e ingeniería nuclear y trabaja como contratista ingeniero de sistemas en L3 Harris Technologies. El debut del atleta fue de 1,96 metros con el equipo de baloncesto 3x3 de EE. UU. en París.

"Nada me encantaría más que volver a esa oficina con una medalla de oro y dejar que todos la sientan y se tomen fotos con ella", dijo sobre su triunfo.

La boxeadora Morelle McCane ha trabajado como payasa de fiestas de cumpleaños, supervisora de guardería y trabajadora de la sala de correo para financiar su sueño de ser olímpica. En el 2024 se convirtió en la primera boxeadora de Cleveland en calificar para los Juegos.

"A veces, simplemente hay que encontrar lo que se pueda en el momento, porque los trabajos bien remunerados te quieren ahí por mucho tiempo, así que simplemente hay que encontrar algo que se pueda conseguir, conseguirlo rápido y mantener el ingreso", dijo la boxeadora.

El jugador de voleibol de playa Zachery Schubert dirige una granja de cricket en la propiedad de su familia en su natal Australia, llamada Schubugs Cricket Farm.

El remero Robbie Manson, por su parte, dijo que tuvo que recurrir a OnlyFans: "Gano más del doble de lo que ganaría como deportista. Interpreten lo que quieran, pero estoy ganando más con OnlyFans que remando en este momento".

Como estos atletas estadounidenses, son muchos deportistas de nivel internacional quienes abarcan un pequeño espacio en las olimpiadas de París, al que han llegado con un esfuerzo increíblemente superior al de otros, gracias a la habilidad que tienen para no perder ni un segundo de su tiempo y enfocarse en que si se quiere, se puede.