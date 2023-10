¡Tragedia! Muere el hijo del cantante Kendo Kaponi en un accidente de tránsito

Ciudad de Panamá/El rapero Kendo Kaponi enfrenta uno de los episodios más dolorosos de su vida personal tras la pérdida de su hijo Cheniel Capone Rivera Torres. Con apenas 19 años, Cheniel se transportaba entre la intersección Neptune Road y Broadway, a las 5:40 a.m hasta que su auto impactó contra un edificio de Kissimmee, en la ciudad de Florida.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, sin embargo, la Unidad de Homicidios de Tráfico de la Policía e Kissimmee ya iniciaron las investigaciones para determinar si el joven se encontraba al volante del vehículo al momento de la tragedia, si iba acompañado o si estaba bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica.

Apenas unos días antes de su trágica muerte, el joven de 19 años había lanzado una nueva canción titulada "Cazando" en colaboración con el productor Kele, la cual había alcanzado un gran éxito. Se especulaba incluso sobre la posibilidad de un remix de la canción en el que su padre participara. Ahora, este último deseo podría convertirse en una realidad póstuma en honor al joven talentoso.

Hasta el momento, José Fernando Rivera Morales, conocido artísticamente como Kendo Kaponi, no ha emitido declaraciones públicas sobre la trágica pérdida de su hijo. Aunque, el apoyo de artista del genero urbano se dejo ver horas después de que la noticia saliera a la luz. El cantante Arcángel expresó sus condolencias a través de sus historias en la red social Instagram escribiendo: "Wao!! Dios le dé entendimiento a Kendo, no tengo comunicación contigo mi bro pero sé que leerás esto en su debido momento. Te acompaño en tus sentimientos no sabes cuanto! Estoy aquí para lo que sea a la hora que sea! Que Dios tenga en la gloria a tu amado hijo!".

Casper también le dedicó unas palabras: "Que injusta puede ser la vida a veces. Oren mucho por el brother y que sea Dios consolando ese corazón. Tamo aquí brother". El mánager y productor de Anuel AA, Fabián Eli, también se expresó: "José, el dolor que estás pasando, pocos seres humanos en el mundo pueden saber lo que se siente. No existen palabras. Te acompaño en tu agonía y tristeza. Pocas personas, tú y yo sabemos que a pesar de los malentendidos hemos resuelto todo. Hoy en tu situación, puedo decirte que mi familia y yo estaremos para apoyarte en los momentos más difíciles, como este. Dios te dará la fuerza necesaria."

¿Quién es Kendo Kaponi?

Es un cantante y rapero puertorriqueño conocido por su contribución al género de reguetón y música urbana. Nació en Puerto Rico y es uno de los exponentes destacados del género urbano y se ha destacado por su estilo lírico agresivo en sus canciones. A lo largo de su carrera, Kendo Kaponi ha colaborado con varios artistas importantes del reguetón como Héctor el Father, Don Omar, Cosculluela, Zion & Lennox, Wisin & Yandel, Baby Rasta & Gringo, entre otros.