Trump nombra al 'Dr Oz' para dirigir los programas de Medicare y Medicaid

El famoso cirujano cardiaco Mehmet Oz, convertido en el reconocido presentador del programa de entrevistas y gurú del estilo de vida, 'Dr. Oz', ha sido escogido por el presidente electo Donald Trump para dirigir los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, la enorme burocracia federal de atención médica que cubre a más de un tercio de los de los estadounidenses. Conocido mundialmente por su programa de televisión este médico ha cautivado al público con consejos de salud y bienestar, pero su designación no está exenta de críticas. ¿Quién es el Dr. Oz?

Nacido en 1960 en Cleveland, Ohio, de padres turcos, Mehmet Cengiz Oz se formó como cirujano cardiaco en las prestigiosas universidades de Harvard y la Universidad de Pensilvania, donde además del título de medicina, también obtuvo uno en administración de empresas. Su carrera como cirujano incluye innovadoras técnicas quirúrgicas y su trabajo como vicepresidente y profesor en la Universidad de Columbia.

Sin embargo, su salto a la fama se dio en 2004, cuando comenzó a aparecer en el programa de Oprah Winfrey, lo que finalmente llevó a que tuviera su propio espacio televisivo en 2009. "The Dr. Oz Show" se emitió durante 13 temporadas y lo convirtió en una celebridad a nivel mundial.

Aunque su carrera televisiva le otorgó una enorme popularidad, el Dr. Oz también ha sido objeto de fuertes críticas. Ha defendido la medicina alternativa y promovido productos y tratamientos considerados pseudocientíficos, lo que le ha valido reproches de colegas médicos y organizaciones científicas. Publicaciones como Popular Science y The New Yorker han cuestionado su credibilidad, describiendo sus consejos como "no científicos" y, en ocasiones, potencialmente peligrosos.

En 2014, un grupo de médicos envió una carta a la Universidad de Columbia solicitando su destitución, calificándola de "fraude" por utilizar su puesto académico para promover tratamientos cuestionables. En una audiencia del Senado, fue confrontado por promocionar productos como "milagrosos" sin evidencia científica sólida.

El British Medical Journal examinó más de 400 recomendaciones médicas o de salud de 40 episodios de su programa y descubrió que solo el 46% de sus afirmaciones estaban respaldadas por investigaciones acreditadas, mientras que el 15% de sus afirmaciones contradecían la investigación médica y el resto de los consejos de Oz banalidades vagas o no respaldadas por la investigación.

En junio de 2022, Oz se convirtió en el candidato republicano a gobernador del estado de Pensylvania, perdiendo ante el candidato demócrata John Fetterman. Oz fue el primer candidato musulmán en ser nominado por cualquiera de los principales partidos para el Senado de los Estados Unidos.

Describiéndose a sí mismo como un republicano conservador, Oz adoptó posiciones mayoritariamente conservadoras después de lanzar su campaña. Se opuso a la legalización del aborto, a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obama care) y a la legalización del cannabis recreativo, al tiempo que apoyó la fracturación hidráulica, relaciones más estrechas con Israel, el derecho a portar armas y la protección federal del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Opiniones encontradas

El nombramiento del Dr. Oz ha generado opiniones encontradas. Sus defensores destacan su capacidad para conectarse con el público y simplificar conceptos médicos complejos. Sin embargo, sus críticos temen que su historial de promover pseudociencia pueda socavar la misión de Medicare y Medicaid en un momento crítico para el sistema de salud estadounidense.

Oz aún no ha emitido un comunicado sobre su designación, pero los analistas anticipan que su liderazgo podría marcar un giro significativo en cómo se administran estos programas. Esta decisión subraya el enfoque no convencional de Trump al elegir figuras destacadas, aunque controvertidas, para ocupar posiciones clave en su gobierno. El impacto de su liderazgo en Medicare y Medicaid será un tema de intenso escrutinio en los próximos meses.