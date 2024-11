Willie Colón se burla de Rubén Blades por la victoria de Trump y el panameño le contesta con autoridad

Desde hace más de 20 años es bien sabido la enemistad que existe entre el maestro Rubén Baldes y su excolega Willie Colón, con quien formó una de las duplas más emblemáticas e influyentes de la salsa durante la década de los 70. Sin embargo, Pese a que el cantautor panameño no suele hablar del tema y cuando tiene que hacerlo, lo hace desde la línea del respeto, la polémica siempre toca a su puerta, pues desde que surgió el conflicto en 2003, el trombonista se empeña en aflorar su resentimiento contra su examigo cada vez que tiene oportunidad. Y esta vez, se agarró de las elecciones de Estados Unidos para burlarse de Blades y de otros artistas latinos por el triunfo de Donald Trump, a quien el maestro calificó como una amenaza para la democracia.

Te puede interesar: 🔗¡Cuidado! Lucho Pérez advierte que alguien está estafando a su nombre: 'No caigan en eso'

Te puede interesar: 🔗Quién es es el político de Guinea Ecuatorial al que comparan con "El negro de WhatsApp"

Contrario a Blades, quien se posicionó en contra de Trump, el intérprete de "Idilio" expresó abiertamente su apoyo al magnate, al igual que lo hizo en 2020 cuando también fue radical en su apoyo al ahora presidente electo. Tras confirmarse el triunfo del republicano, Colón no perdió tiempo y se burló de aquellos artistas latinos que apoyaban a la demócrata Kamala Harris.

A través de sus redes sociales, Willie Colón no solo arremetió contra sus coterráneos Residente, Bad Bunny, Ricky Martin y Marc Anthony, también lo hizo contra Rubén Blades. El norteamericano de origen boricua publicó en su Instagram una imagen del panameño interpretando a su personaje en la serie ‘Fear The Walking Dead’ con la leyenda “¿Votaron por Trump?”, en clara mofa a Blades, quien ha sido un férreo crítico de Trump. La publicación se llenó de comentarios en apoyo a Willie Colón, pero entre todos ellos, un fanático respondió al meme diciendo: “Que cada quien vote por el que consideraba que era mejor candidato para eso hay libertad supongo”, pero, Colón no se quedaría callado y replicaría: “Él no es ciudadano, no puede votar”.

Tras días en silencio, el maestro finalmente decidió responder a la burla de su excompañero a través de una carta publicada en su página web, donde tiró de elegancia y virtud.

“Hola Willie, espero estés bien de salud y aclaro que si no te hubieras burlado de mí y puesto mi nombre y foto en tus redes sociales, los medios de comunicación amarillistas no las hubiesen recogido, creado escándalo y yo no me hubiese enterado. Es que he andado bastante ocupado estas semanas, una bendición a mis 76 años”, inició Blades su carta.

Luego, el panameño Blades detalló todos los proyectos tanto musicales como cinematográficos en los que ha estado trabajando.

“Estuve en México, filmando mi primera película en español, titulada “Campeón Gabacho”, dirigida por Jonás Cuarón. Fui de gira con “Editus Ensamble”, de Costa Rica y “Boca Livre”, de Brasil; nos presentamos en el Teatro Nacional de San José, Costa Rica, dos presentaciones en el Rose Theater, en New York, auspiciadas por el Lincoln Center, una presentación en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, Puerto Rico, y una participación en el concierto “Paz con la Naturaleza: Un Canto por la Vida” en el marco de la COP16, en Cali, Colombia, ante más de 80.000 personas, compartiendo escenario con colegas músicos colombianos y de otras nacionalidades y donde de paso agradecí tus aportes y los de todos aquellos que me han ayudado a lo largo de mi carrera”.

“Terminamos nuestro nuevo álbum con Roberto Delgado y la Big Band de Panamá, con arreglos y participación del gran Luis "Perico" Ortiz, de Puerto Rico. Grabé una canción original, (música del excelente guitarrista flamenco "El Niño Josele", y letra mía) con el propio "Josele" en la guitarra y además el mítico jazzista Ron Carter en el contrabajo, todo filmado por Fernando Trueba, para una película documental que está rodando”.

“Hice una adaptación al español de la canción,"What a Fool Believes", de Michael McDonald y Kenny Loggins, para un futuro disco que planeo con Marc Quiñones (a Michael y a Kenny les pareció bien la adaptación)”.

En tono mordaz, Blades mencionó su próxima asistencia a los Latin Grammy, donde ha sido nominado a "Mejor Álbum de Salsa" por una grabación en vivo de Siembra, su legendario álbum con Colón. Blades aprovechó para ironizar sobre la respuesta que esto pueda provocar en Colón, recordando que el álbum previamente ganó un Grammy y generó molestias en su antiguo compañero.

“Ahora voy camino a los Latin Grammys que organiza la Academia Latina de la Grabación, a unirme con la comunidad musical, reencontrarme con colegas y amigos que respeto y aprecio, a celebrar junto a ellos el hecho de estar vivos aun produciendo, y además por haber sido nominado como Mejor Álbum de Salsa con la grabación en vivo de “Siembra” que hice con Roberto Delgado y Orquesta de Panamá (esa que ya ganó el Grammy de la otra Academia y que te encojonó tanto)”.

“En caso de recibir esa distinción (espero que si pasa no te dé un faracho) en lugar de insultarte como lo haces conmigo cada vez que puedes, mencionaré y agradeceré tu aporte y apoyo de hace 46 años atrás, ese período de oro con el Willie Colón que siempre admiraré, aplaudiré y extrañaré”.

Finalmente, Blades cerró con una contundente crítica a la postura de Colón sobre Trump: "Cierro reiterando lo expresado antes y que también te molesto tanto: tu héroe, Donald Trump, es un condenado por abuso sexual en espera de sentencia, y una horrorosa persona".