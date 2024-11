¡Cuidado! Lucho Pérez advierte que alguien está estafando a su nombre: 'No caigan en eso'

El presentador y cantante de música típica Lucho Pérez puso en alerta a sus seguidores y advirtió que algún malintencionado se está haciendo pasar por él en redes sociales para pedir dinero y estafar a personas incautas aprovechándose de su nombre. El tipiquero contó que recibió un mensaje donde le informaban que alguien estaba estafando a su nombre.

Al ver que el asunto podría tratarse de algo serio, el cantante decidió publicar un video en su cuenta de Instagram, donde explicaba el incidente para evitar que sus seguidores fueran víctimas de lo que a todas luces parece ser otro caso más de estafa. En su mensaje, dejó claro que nunca ha tenido que recurrir a pedir dinero ni a engañar a nadie y enfatizó que cualquier solicitud de dinero en su nombre es falsa.

“Muchachos, me acabo de despertar del baile de anoche en Laja de Chame, y me encuentro con un mensaje que dice que están estafando a mi nombre. No caigan en eso”, señaló Pérez, explicando que siempre usa notas de voz para comunicarse, especialmente en transacciones personales.

“Si le escriben, no, que Lucho dijo que me den plata o que tiene un negocio así, eso es mentira, por lo general cuando yo tengo un negocio tiendo a mandar notas de voz, o cuando estoy escribiendo en WhatsApp o Instagram siempre estoy mandando notas de voz, para que la gente no se confunda”, indicó.

Por último, Lucho pidió a sus seguidores que no envíen dinero al menos para que puedan confirmar directamente que es él a través de su voz. “No acepten nada, ni envíen dinero a nadie por nada que, si no escuchan mi voz, siempre es mentira, porque una de mis distinciones es que yo siempre hablo para que la gente sepa que soy yo”.

Lucho Pérez es conocido por su accesibilidad y autenticidad con su público, por lo que esta alerta busca proteger a sus seguidores y poner en evidencia este tipo de fraudes recurrentes en redes sociales.

Estafas cada vez más comunes

Las estafas en redes sociales a través de cuentas falsas que se hacen pasar por figuras públicas, presentadores o artistas son cada vez más comunes. Estas estafas buscan aprovechar la credibilidad y fama de estas personalidades para engañar a personas y obtener dinero. Los estafadores crean perfiles falsos o envían mensajes directos afirmando ser el artista o persona famosa y, con historias emotivas o promesas de recompensas, convencen a sus seguidores para hacer transferencias o depósitos de dinero. Estos delincuentes se dirigen especialmente a seguidores que son más propensos a confiar en sus ídolos o en las figuras que admiran.

Cómo identificar estas estafas