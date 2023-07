Última sobredosis de Demi Lovato le dejó secuelas irreversibles

En el podcast ‘Andy Cohen Live’, conducido por Andy Cohen, la actríz y cantante confensó que hoy vive con una discapacidad que la hace pensar en no querer volver a los momentos que vivió en su pasado nunca más.

Involucrarse en el mundo de la droga no es bueno, tampoco deja nada bueno, como las consecuencias que tiene ahora Demi Lovato, de 30 años, y lo lamenta.

Tengo daño cerebral, además de una discapacidad visual y auditiva

Demi Lovato estuvo al borde de la muerte durante el 2018, pero por fortuna pudo reponerse y pese a lo mal que ha estado, ella asegura que no se arrepiente de su pasado: “Bueno, no cambiaría mi camino porque no me arrepiento de nada. Lo que sí siento con respecto a la sobredosis es que me hubiese gustado que me dijeran antes de eso lo hermosa que era, porque realmente no lo creía.”

Lovato también reveló que tuvo tres ataques cerebrales, un ataque al corazón, un fallo multiorgánico y una neumonía, sumado que actualmente tampoco puede conducir porque tiene puntos ciegos.

“Es un recordatorio diario constante. Cada vez que miro algo, tengo puntos ciegos en mi visión cuando miro tu cara. Por lo tanto, es un recordatorio constante para permanecer en el camino correcto, porque no quiero que eso vuelva a suceder”, confesó.

Demi contó que la primera vez que consumió drogas fue cuando tenía tan solo 13 años. Todo comenzó cuando tuvo un accidente automovilístico y le recetaron opiáceos, un medicamento que es altamente adictivo. Para ese entonces, ella ya sufría bullying en la escuela por su peso, así que aprovechó que su madre no guardaba bajo llave los opioides y los consumía como un “escape” del acoso escolar. Las drogas fueron una constante en su vida a partir de ese momento. A sus 17 años consumió cocaína por primera vez, sin imaginar que lo peor estaría por venir. Fue a sus 18 cuando sufrió una sobredosis en su casa, por la que también casi pierde la vida. Esto la obligó a acudir a rehabilitación por primera vez y a partir de ese momento a ser internada en diferentes ocasiones por las recaídas.

Aunque se alejó de las drogas duras, siguió consumiendo alcohol y marihuana, hasta que, en 2022, tomó la decisión de dejar de consumir todo tipo de sustancias.

En mayo, Lovato se refirió, también, a cómo el diagnóstico de bipolaridad cambió su vida y explicó que una de las razones que la llevó a compartir el diagnóstico públicamente fue la necesidad de transmitir lo que aprendió a otras personas que luchan con situaciones similares.