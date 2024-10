Video | Juanes sorprende a fan que iba en su carro cantando a todo pulmón 'Es por ti'

El reconocido cantautor colombiano Juanes vivió un momento especial este fin de semana cuando se topó con una fan que iba en medio del tráfico cantando a todo pulmón su canción "Es por ti". El músico se encontraba en Oklahoma City, Estados Unidos, cumpliendo con un concierto y al terminar, mientras se dirigía hacia el hotel, se cruzó con una seguidora que iba en su carro extasiada disfrutando de una de sus canciones más exitosas. Lo que nunca imaginó la mujer, era que el mismo Juanes la estaba grabando y le haría vivir un momento inolvidable.

El divertido momento fue compartido por el propio artista en sus redes sociales, quien decidido a regalarle un instante especial a la joven, se acercó lentamente al auto, bajó la ventana y comenzó a cantar junto a ella la línea: “Tu piel tiene el color de un rojo atardecer”. La reacción de la fan fue inmediata: al reconocer al artista, empezó a gritar emocionada, incrédula de que él mismo la estuviera acompañando en el preludio del coro de esta pieza musical.

“Juanes, ¡no lo puedo creer! ¡Es él, Dios mío!”, exclamó entre gritos, desesperación y lágrimas de emoción, mientras sacaba su teléfono para grabar el momento y tomarse una foto con su ídolo. El hombre que la acompañaba parecía igual de asombrado, por lo que tampoco perdió la oportunidad para saludar al cantante y estrecharle la mano.

El video rápidamente se hizo viral logrando cautivar a sus miles de seguidores, que inundaron la publicación con emotivos mensajes de admiración por la bonita actitud que mostró el colombiano con la fan. Entre el mar de mensajes, destacan el de varias celebridades como el cantante y compositor argentino, Noel Schajris que escribió: “De esto se trata este asunto”, acompañado de un corazón y varias llamas. También, la presentadora colombiana del reality Masterchef Celebrity, Claudia Bahamon, también comentó: “lo he visto mil@veces y cada vez me emociona más jajajaja que risa y especial momento!”. Otro que dejó su mensaje fue el reconocido chef Javi Rosemberg, quien escribió: "No puedo creerloooooooooooo este video me da años de vida!!!! La alegría, la reacción de ella es insuperable!!! Abrazos querido Juanes de que One alguna vez te enseñó a hacer chimichurri".

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido mundialmente como Juanes, es uno de los artistas colombianos más influyentes en el mundo de la música. Nació el 9 de agosto de 1972 en Carolina del Príncipe, Antioquia, y desde temprana edad se interesó por la música, en especial el rock y la música tradicional de su país. Su carrera musical comenzó en la década de 1980 como guitarrista y vocalista de la banda de metal Ekhymosis, con la cual grabó cinco álbumes en español, logrando cierto éxito en Colombia.

En el año 2000, Juanes lanzó su carrera como solista con el álbum Fíjate Bien, el cual le valió tres premios Grammy Latino y mostró su habilidad para fusionar el rock con ritmos latinos y mensajes sociales profundos. Sin embargo, su éxito mundial llegó con su segundo álbum, Un Día Normal (2002), que incluyó temas como "A Dios le Pido" y "Es Por Ti", convirtiéndolo en un fenómeno internacional. Este disco permaneció en la lista de Billboard Top Latin Albums durante más de dos años y le permitió ganar premios y reconocimientos a nivel mundial.

Con más de 20 premios Grammy Latinos, Juanes es uno de los artistas más premiados de la música latina, y su habilidad para innovar y transmitir mensajes sociales a través de su música lo ha convertido en una figura fundamental. A lo largo de su carrera, ha sabido conectar con diversas generaciones y sigue siendo un símbolo de la cultura latina y de la música de habla hispana en el mundo.