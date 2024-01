Pedasí/Como dicen por ahí: brisa, arena y sol, yo también le agregaría olas, porque fue parte de todo lo que pude disfrutar en este nuevo viaje al interior donde “Nos Fuimos” a Pedasí y Venao, para mostrarles todos los encantos turísticos del “Pedacito de Cielo Santeño.”

Como siempre, iniciamos el recorrido en auto particular desde la capital por la carretera Panamericana, hasta llegar a la provincia de Los Santos, pero también se puede llegar en bus desde la Terminal Nacional de Transporte de Albrook, hasta Las Tablas, el pasaje es de 9 balboas con 70 centésimos; de allí debe tomar otro bus hasta Pedasí, cuyo costo ronda entre en los 3 y los 5 balboas.

En Playa Venao, el sonido constante de las olas es una melodía que te llama instantáneamente al mar. Aunque ganas no me faltaban por ir, no me dejé llevar tan fácilmente porque quería hacer surf, algo totalmente nuevo para mí.

Usted también lo puede hacer tomando una clase por 20 dólares la hora. El contacto para conversar con el instructor y agendar una cita es (507) 6862-7450.

Si buscan algo más que disfrutar de la playa y el surf en Venao, pueden optar por una cabalgata guiada en algunas de las rutas destinadas para los tours.

Tome en cuenta que debe hacer una reserva con 24 horas de anticipación para una mejor atención y los paseos se dan entre las 6 y 11 de la mañana y en la tarde, desde las 3 hasta las 7 de la noche.

Si quiere más detalles puede ingresar a la cuenta de Instagram @playavenaohorse

Isla Iguana

No podíamos estar en Azuero y no visitar otra de las joyas turísticas de la zona. Me refiero a Isla Iguana. Es por ello que emprendí un nuevo recorrido por carretera de aproximadamente 40 minutos, hasta playa El Arenal, desde donde se deben tomar las lanchas para llegar a ese lugar.

Muchos de los visitantes disfrutan y aprovechan la tranquilidad del lugar para leer, tomar el sol o recorrer los dos senderos que existen en la isla y al mismo tiempo conocer la playita de El Faro, ubicada en la parte posterior de donde suelen llegar las lanchas y es un poco más privada.

Desde la Playa El Arenal puede conseguir que alguno de los operadores de las lanchas los transporte, pero también pueden reservar con tiempo anticipado. Aquí les dejó el contacto: (507) 6740-1595 – Fabián Pérez.

Te dejo algunas recomendaciones por si te animas a hacer turismo interno en este lugar: Visite Playa Venao para que surfee o tome algunas clases. La estación seca es la mejor temporada de olas; No deje de visitar isla Iguana, pero respete toda la reglamentación vigente; Puede hacer recorrido a caballo por la playa o senderos.