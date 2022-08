¿Estamos soñando? ¡La Rosalía is in the house! Con sus largas trenzas, su estilo original y sus expresiones faciales que ya son tendencia mundial, la cantante nos deleita con su mejor repertorio musical. Pero esperen, en realidad es la inigualable Jazmín Mudarra que con su imitación de la española nos deleitó con su enorme talento. ¿Es o no es igualita a Rosalía? juzguen ustedes mismos.