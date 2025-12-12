Fátima Bosch llega incógnita al areopuerto

Jelou!

La Miss Universo 2025 intenta pasar desapercibida al regresar a México entre cuestionamientos.

Fátima Bosch llega incógnita al areopuerto / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
12 de diciembre 2025 - 16:11

Ciudad de Panamá/Fátima Bosch, coronada recientemente como Miss Universo 2025, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México intentando pasar de incógnito con gorra, sudadera y lentes oscuros para evitar a la prensa, aclarando que no era su bienvenida oficial. Su llegada generó reacciones mixtas entre quienes defienden su derecho a la privacidad y quienes critican la estrategia en medio de las polémicas que han rodeado su título.

Temas relacionados

Miss Universo Jelou Polémica
Si te lo perdiste
Lo último
stats