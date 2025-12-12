Ciudad de Panamá/Fátima Bosch, coronada recientemente como Miss Universo 2025, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México intentando pasar de incógnito con gorra, sudadera y lentes oscuros para evitar a la prensa, aclarando que no era su bienvenida oficial. Su llegada generó reacciones mixtas entre quienes defienden su derecho a la privacidad y quienes critican la estrategia en medio de las polémicas que han rodeado su título.