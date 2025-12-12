Ciudad de Panamá/Hoy nos acompaña Kadir Barría, delantero panameño de 18 años que está destacando en el Botafogo de Brasil, donde ha marcado goles importantes y se ha convertido en una de las grandes promesas del país en el extranjero. Con un crecimiento meteórico en una de las ligas más competitivas de Sudamérica y la posibilidad de ser parte de la selección en el Mundial 2026, Barría representa la nueva generación del fútbol canalero.