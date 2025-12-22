Ciudad de Panamá/Italy Mora, representante de Panamá en el certamen Miss Cosmo 2025, brilló con su presencia y logró posicionarse en el Top 5 de la competencia internacional celebrada en Vietnam, destacándose entre más de 70 candidatas de todo el mundo. Además de su clasificación entre las finalistas, Mora también recibió premios especiales como Cosmo Beauty Icon y Miss Tourism Ambassador, consolidando su impacto y orgullo para Panamá en uno de los concursos de belleza más importantes de la temporada.