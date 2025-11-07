Ciudad de Panamá/La Selección de Panamá reveló la lista de 25 jugadores que buscarán la victoria en los partidos de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 frente a Selección de Guatemala (13 de noviembre) y Selección de El Salvador (18 de noviembre). Entre las novedades destacan los regresos de Alberto Quintero, Jovani Welch y Edgardo Fariña. El equipo, dirigido por Thomas Christiansen, afronta esta recta final con la meta clara: asegurar su clasificación directa.