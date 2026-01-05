¿Por qué los panameños no quieren tener hijos?

Cambios sociales, económicos y personales detrás de una decisión cada vez más común.

Keiyomi Ortiz - Redactora digital
05 de enero 2026 - 15:06

Ciudad de Panamá/Cada vez más panameños deciden no tener hijos o postergar la maternidad y paternidad. Factores como el alto costo de vida, la estabilidad laboral, el acceso a vivienda, las metas personales y los cambios culturales influyen en esta tendencia. Analizamos las razones que están transformando la forma en que las nuevas generaciones piensan sobre formar familia en Panamá.

