Ciudad de Panamá/Durante el certamen Miss Universo 2025, que se celebra en Bangkok, Tailandia, la representante de México, Fátima Bosch, fue públicamente insultada por el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil por su supuesta falta de participación en actividades promocionales. Según corresponsales y videos difundidos en redes, Itsaragrisil la llamó “tonta” y pidió a seguridad su expulsión del recinto. La acción provocó la reacción inmediata de varias concursantes que se levantaron en señal de apoyo.