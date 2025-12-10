Las polémicas no se apagan: el certamen más famoso del mundo vuelve a estar bajo la mira.

Ciudad de Panamá/El Miss Universo 2025 sigue generando controversia tras su gala en Bangkok: denuncias de falta de transparencia, acusaciones de favoritismo, renuncias de jueces y una demanda legal contra la ganadora Fátima Bosch. Entre conflictos públicos y reclamos, este certamen revela grietas profundas que muchos consideran una alerta sobre la credibilidad del concurso.