Ciudad de Panamá/Una fuerte polémica se desató en Alcoy (España) tras la grabación de escenas de una serie en el mausoleo donde descansan los restos del icónico cantante Camilo Sesto, fallecido en 2019. Aunque el ayuntamiento autorizó el rodaje, líderes comunitarios y ciudadanos han criticado que se haya permitido filmar este contenido en un espacio considerado sagrado, calificándolo de falta de respeto hacia la memoria del artista y hacia los familiares.