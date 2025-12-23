La Tumba de Camilo Sesto fue invadida

Jelou!

Polémica por grabaciones en el mausoleo del legendario Camilo Sesto.

La Tumba de Camilo Sesto fue invadida / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
23 de diciembre 2025 - 14:35

Ciudad de Panamá/Una fuerte polémica se desató en Alcoy (España) tras la grabación de escenas de una serie en el mausoleo donde descansan los restos del icónico cantante Camilo Sesto, fallecido en 2019. Aunque el ayuntamiento autorizó el rodaje, líderes comunitarios y ciudadanos han criticado que se haya permitido filmar este contenido en un espacio considerado sagrado, calificándolo de falta de respeto hacia la memoria del artista y hacia los familiares.

Temas relacionados

Jelou Polémica España artistas
Si te lo perdiste
Lo último
stats