JMJ Panamá: jóvenes del mundo hablarán al papa Francisco

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), no es un evento improvisado o espontaneo, sino que es el resultado de un proceso, explicó Eduardo Soto, director de Comunicaciones de la Jornada Mundial de la Juventud, Panamá 2019.

Lo inició el papa Juan XXIII, quien detectó la necesidad de reunir jóvenes y conversar con ellos en medio de la Crisis de los misiles. Él vio que los dirigentes del mundo estaban crispados, pero sus hijos en las reuniones sí compartían.

Mientras los padres estaban en conflicto, los hijos estaban en una mesa jugando, explica Soto. Eso le abrió los ojos al papa Juan XXIII, iniciativa que siguió Pablo VI y Juan Pablo II lo universalizó.

Soto asegura que la JMJ significa mucho para algunas personas y se marcan vidas, lo que quedó demostrado con el matrimonio de los dos peregrinos polacos que se casaron en la parroquia de Monagrillo.

Soto reafirma que el papa Francisco ha dejado claro en el sínodo que la iglesia debe revisarse y escuchar la voz de los jóvenes.

Reiteró parte de la agenda del papa Francisco, su recorrido inicial, y el recibimiento en la Nunciatura, donde se organiza su encuentro con un grupo de personas.

Ceremonia de acogida y apertura

La ceremonia de acogida y apertura la preside el Santo Padre, pero los protagonistas serán los jóvenes, quienes serán escuchados por el Papa.

La juventud trae la realidad de sus regiones”, expresó Soto.

Recibimiento de peregrinos

Lo que ha pasado en Panamá con el recibimiento de los peregrinos ha sido inédito, es novedoso y nunca antes visto, incluso para jóvenes que han estado en otras jornadas, ya que nunca antes se había usado pirotecnia, ni se ha celebrado tanto.

Soto también destacó la labor del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) por la manera en la que ha recibido a los primeros peregrinos que llegaron a Panamá.

Visita al Centro de Cumplimiento de Tocumen

En cuanto a la agenda del Papa, explicó que se trabajó con mucha precisión y análisis entre el equipo del Vaticano y Panamá, donde los sitios a visitar fueron elegidos por Francisco.

Uno de los sitios que fue escogido fue el Centro de Cumplimiento de Tocumen donde hay 159 jóvenes aproximadamente y se estima que todos puedan tener un encuentro con el Papa.

Allí, uno de los jóvenes le hablará a Francisco y él le va a responder.

La mayoría de los jóvenes internados en ese centro no son católicos y de hecho el joven que hablará con el papa Francisco no es católico, pero el Santo Padre no es un líder excluyente.

Sobre la consagración de la Catedral Metropolitana, detalló que se consagra el altar nuevo que se levantó de cero.

Un aproximado de 2 mil 300 periodistas han sido acreditados para la cobertura del evento en Panamá.