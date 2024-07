Atheyna Bylon instalada, espera toparse con algún rival en la Villa Olímpica ¿Por qué será?

Una de las atletas que representará a Panamá en estos Juegos Olímpicos París 2024 es la boxeadora Atheyna Bylon quien desde la Villa Olímpica conversó con la jefatura de prensa del Comité Olímpico de Panamá destacando los deseos de subirse al tinglado.

Atheyna Bylon no ocultó su felicidad de estar en sus terceros Juegos Olímpicos: “Ansiosa de que comience el boxeo, de que llegue el día 31 para comenzar a pelear y la verdad super bien”.

“La verdad no me encontrado a ninguna rival, pero sé que por ahí andan así es que ando con el ojo puesto para que vean que yo vengo con todo”.

“Siento que me he preparado excelente en estos Juegos, he venido haciendo campamento con uno de los mejores países que es Brasil, es una buena potencia en estos Juegos Olímpicos y la verdad me han ayudado un montón así es que vengo bien preparada y vamos con todo”.

“Un saludo a todo mi panamá estén pendientes a mis peleas vamos con todo me he preparado al máximo así es que esperen lo mejor de mí”.

El boxeo femenino en los Juegos Olímpicos ha experimentado un notable crecimiento y evolución desde su inclusión en el programa olímpico en Londres 2012. Este hito marcó un cambio significativo en el reconocimiento y la promoción del boxeo femenino a nivel mundial, brindando a las mujeres boxeadoras una plataforma de prestigio para demostrar su talento y habilidades en el escenario más grande del deporte.

Antes de su debut olímpico, el boxeo femenino había luchado por obtener el mismo nivel de respeto y oportunidad que el boxeo masculino. La inclusión en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue el resultado de años de esfuerzos y campañas por parte de atletas, entrenadores y defensores del deporte, quienes abogaron por la igualdad de género y el reconocimiento del boxeo femenino.

En su primera aparición olímpica, el boxeo femenino incluyó tres categorías de peso: peso mosca, peso ligero y peso mediano. Esta estructura permitió a las boxeadoras competir en una variedad de divisiones, destacando la diversidad de talentos y estilos en el deporte. Desde entonces, el número de categorías ha aumentado, reflejando el crecimiento y la popularidad continuos del boxeo femenino.

Las Juegos Olímpicos de Londres 2012 fueron testigos de actuaciones históricas y emocionantes. Boxeadoras como Nicola Adams de Gran Bretaña, quien ganó la primera medalla de oro en la categoría de peso mosca, y Claressa Shields de Estados Unidos, quien se coronó campeona en peso mediano, se convirtieron en figuras emblemáticas del deporte. Estas atletas no solo ganaron medallas, sino que también inspiraron a una nueva generación de boxeadoras a seguir sus pasos.

El éxito del boxeo femenino en los Juegos Olímpicos ha tenido un impacto duradero en el deporte. Ha contribuido a un aumento en la participación y el interés en el boxeo femenino a nivel mundial. Las federaciones nacionales han comenzado a invertir más en programas de desarrollo y entrenamiento para mujeres, reconociendo el potencial y el talento de las boxeadoras.

Además de las competiciones, el boxeo femenino en los Juegos Olímpicos ha proporcionado una plataforma para abordar cuestiones importantes relacionadas con la igualdad de género y la inclusión. Ha puesto de relieve los desafíos que enfrentan las mujeres en el deporte y ha promovido un diálogo más amplio sobre la necesidad de igualdad de oportunidades y respeto en todas las disciplinas deportivas.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los Juegos Olímpicos de París 2024 han continuado construyendo sobre este legado, presentando actuaciones destacadas y aumentando la visibilidad del boxeo femenino. Atletas como Huang Hsiao-Wen de Taiwán y Kellie Harrington de Irlanda han demostrado una vez más el nivel excepcional de habilidad y competencia en el boxeo femenino.

En resumen, el boxeo femenino en los Juegos Olímpicos ha transformado el panorama del deporte, proporcionando una plataforma global para que las mujeres boxeadoras demuestren su talento y habilidades. A medida que el boxeo femenino continúa creciendo y evolucionando, su presencia en los Juegos Olímpicos sigue siendo un testimonio del progreso y la igualdad en el deporte.